Соблюдайте меры предосторожности: устройства Apple боятся эстонской зимы

Телефоны и планшеты Apple не предназначены для использования в наших зимних условиях, и при температуре ниже нуля градусов их аккумуляторы начинают быстро разряжаться, сообщает Tele2.

Для компьютеров MacBook, например, критической уже считается температура ниже плюс десяти градусов.

По мнению директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, снижение емкости аккумулятора в холодную погоду — одна из самых распространенных причин обращения клиентов к своему мобильному оператору.

”При падении столбика термометра ниже минус 5 градусов количество жалоб явно возрастает. С аналогичной ситуацией также сталкиваются владельцы других телефонных моделей. И если вы собираетесь покататься на лыжах в Лапландии, то предусмотрительнее будет взять с собой более морозоустойчивый телефон”, — считает Селиов.

Кстати, продолжает она, похожие проблемы были и у нового iPhone X. Первоначально на холоде у него отказывал сенсорный экран. ”К настоящему времени Apple обновил программное обеспечение, что позволило устранить этот недостаток, и пользователям остается лишь убедиться, что у них установлена последняя версия операционной системы”, — объясняет С. Селиов.

”Как же избежать неприятных сюрпризов на холоде? Общая рекомендация такая: полностью заряжайте телефон перед выходом на улицу и держите его в тепле, во внутреннем кармане. Когда заряда остается мало, лучше подолгу не пользоваться телефоном на холоде. А если он всё же не выдержит наших зимних условий и отключится, то просто дайте ему согреться в тепле какое-то время, хотя бы полчаса, и только потом включайте”, — советует директор по обслуживанию клиентов Tele2.

”Однако холод — не самый главный враг аккумулятора, ведь он его не повреждает. Куда страшнее жара. Поэтому, отправляясь на отдых в теплые края, не забывайте, что температура воздуха свыше 35 градусов может оказаться губительной как для аккумулятора, так и для самого телефона. А зарядка перегревшегося устройства при высокой температуре, как предупреждает Apple, только усугубляет риск”, — отмечает в заключение Селиов.

Подробно с рекомендациями Apple относительно температурного режима использования устройств можно ознакомиться здесь.