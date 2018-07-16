16.07.2018, 21:07

Собираетесь на шашлыки? Rimi предлагает пожарить на гриле капусту


rus.delfi.ee
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Собираетесь на шашлыки? Rimi предлагает пожарить на гриле капусту
Rimi Eesti

Все любители гриля осведомлены о том, что овощи и грибы небольшого размера хорошо подходят для приготовления на открытом огне. Но то, насколько вкусной может быть капуста на гриле, знают лишь немногие, сказал повар Rimi Йорген Кохал.

”Те, кто придерживаются здорового образа жизни, уже привыкли готовить на огне овощи и фрукты в качестве полезного гарнира к мясу. Кроме того, гриль- овощи и фрукты — это альтернатива для тех, кто не ест мясо”, — сказал Кохал. ”Большой популярностью, например, пользуются овощные шпажки из различных видов овощей, грибов или корнеплодов. До того, как насадить на шампур твердые овощи, лучше их отварить в подсоленной воде, охладить и потом запечь. Для приготовления на гриле или на костре подходят все овощи”.

Тем, кому никогда не приходило в голову использовать для этого капусту, шеф-повар советует попробовать: ”Лучше всего подходит молодая капуста: положите маленький кочан на гриль и запекайте в течение 20 минут, время от времени переворачивая. Если внешние листья кочана подгорят, ничего страшного — просто оборвите их! Разрежьте гриль-капусту на подходящие куски, приправьте солью, маслом, винным уксусом или лимонным соком и подавайте на стол”.

Варианты гриль-овощей, подходящих для теплой закуски, главного блюда или салата:

  • Целая или порезанная на куски капуста
  • Шампиньоны в маринаде из масла, соли и бальзамического уксуса
  • Кукуруза с маслом и солью
  • Гриль-паприка
  • Гриль-авокадо — разрежьте авокадо пополам, вытащите косточку и обжарьте с обеих сторон в течение 2-3 минут
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