Со следующей осени жителей домов призрения будут бесплатно вакцинировать от гриппа

”Жители Эстонии по сравнению с Европой менее вакцинированы от гриппа и у нас наблюдается наиболее высокая смертность от гриппа. В первую очередь будет создана возможность бесплатной вакцинации для жителей домов призрения, потому что для них зачастую услуги здравоохранения недоступны из-за их возраста или материального положения. Вакцинация этой группы людей позволит сократить смертность от гриппа”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Живущие там пожилые люди — это самая уязвимая целевая группа из-за возраста, а также из-за того, что они много времени проводят в помещении все вместе и большинство из них не вакцинированы. Все эти факторы влияют на распространение вируса гриппа, если он попадает в дом призрения. Поэтому бесплатную вакцинацию от гриппа получат также и те люди, которые живут вместе с пожилыми людьми в домах призрения.

”Люди моложе 65 лет зачастую проживают в домах призрения в первую очередь по причине слабого здоровья, а также у некоторых из них наблюдаются тяжелые хронические заболевания, а это означает, что они также находятся в группе риска. Бесплатное вакцинирование всех жителей домов призрения поможет уберечь от гриппа и тех, кому эта вакцинация нежелательна или которые по тем или иным причинам от нее отказались”, — добавила министр.