Со следующей осени жителей домов призрения будут бесплатно вакцинировать от гриппа

Со следующей осени бесплатную вакцинацию от гриппа будут делать как жителям общих, так и специализированных домов призрения. Министерство социальных дел направило на согласование изменения в государственную программу иммунопрофилактики, в которую добавится вакцинация от гриппа людей, проживающих в домах призрения, сообщает Министерство социальных дел.
”Жители Эстонии по сравнению с Европой менее вакцинированы от гриппа и у нас наблюдается наиболее высокая смертность от гриппа. В первую очередь будет создана возможность бесплатной вакцинации для жителей домов призрения, потому что для них зачастую услуги здравоохранения недоступны из-за их возраста или материального положения. Вакцинация этой группы людей позволит сократить смертность от гриппа”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.
Живущие там пожилые люди — это самая уязвимая целевая группа из-за возраста, а также из-за того, что они много времени проводят в помещении все вместе и большинство из них не вакцинированы. Все эти факторы влияют на распространение вируса гриппа, если он попадает в дом призрения. Поэтому бесплатную вакцинацию от гриппа получат также и те люди, которые живут вместе с пожилыми людьми в домах призрения.
”Люди моложе 65 лет зачастую проживают в домах призрения в первую очередь по причине слабого здоровья, а также у некоторых из них наблюдаются тяжелые хронические заболевания, а это означает, что они также находятся в группе риска. Бесплатное вакцинирование всех жителей домов призрения поможет уберечь от гриппа и тех, кому эта вакцинация нежелательна или которые по тем или иным причинам от нее отказались”, — добавила министр.
По данным департамента здоровья, в Эстонии с 2011 по 2018 годы в результате заболевания гриппом в госпитализации нуждались 6035 человек, из которых в интенсивной терапии нуждались 543 человека. 211 человек скончались. В сезон гриппа 2016/2017 от последствий, вызванных вирусом гриппа, умерли 47 человек, из которых 24 человека были жителями домов призрения. В 2017/2018 из домов призрения в интенсивную терапию из-за гриппа попал 21 человек, 10 из которых скончались. По данным департамента здоровья, ни один из них не был вакцинирован от гриппа.
По данным за 2017 год, в домах призрения в Эстонии проживает 10 761 человек, из которых 7434 человека старше 65 лет. Поскольку вакцинация от гриппа в Эстонии добровольная, то у людей будут спрашивать согласие.
Вакцинацию планируют начать в сентябре 2019 года. Организация вакцинации будет разработана в первой половине следующего года.