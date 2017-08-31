Со следующей недели не обновленные ID-карты нельзя будет использовать в браузере Google Chrome

С 5 сентября ID-карты и карты вида на жительство с не обновленными сертификатами нельзя больше будет использовать для идентификации личности и проставления электронно-цифровой подписи в новой версии браузера Google Chrome, говорится в пресс-релизе Департамента государственной инфосистемы.

С препятствиями при использовании э-услуг могут столкнуться пользователи, чьи документы были выданы до середины октября 2014 года. Также сбои могут возникнуть у некоторых пользователей, чьи документы с не обновленными сертификатами были выданы в период с октября 2014 по октябрь 2015 года.

”Во избежание возникновения возможных сбоев советуем пользователям Google Chrome обновить сертификаты своих документов, использовать другие браузеры или Mobiil-ID, а при необходимости обратиться в Департамент полиции и погранохраны за получением нового документа”, — пояснил руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

Сертификаты ID-карт, выданных с октября 2014 по март 2016 года, пользователи по-прежнему могут обновить своими силами. Для этого со страницы https://installer.id.ee/ следует установить на компьютер последнее программное обеспечение для ID-карты и для активации дополнительного модуля браузера следовать появляющимся на экране указаниям. Если программа управления ID-картой не предлагает возможности обновления, то сертификаты карты обновлять не нужно. Обновление более старых версий ID-карт, выданных до октября 2014 года, закончилось 1 июля этого года. Для сертификатов карт, выданных начиная с марта 2016 года, не требуется никаких обновлений.

Сейчас в обращении находится около 250 000 ID-карт, сертификаты которых Google Chrome не будет признавать с сентября месяца. Из них чуть более 116 000 ID-карт такие, сертификаты которых с 1 июля обновить уже невозможно.

”Ограничения браузера Google Chrome не коснутся тех, кто не использует документы электронным способом. ID-карта как удостоверение личности по-прежнему действует до указанной на ней даты, кроме того, со всеми действующими картами по-прежнему будет функционировать программа DigiDoc Klient, предназначенная для подписания документов”, — пояснил Арм.