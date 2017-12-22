Со следующего года жизнь должников по коммунальным платежам станет несладкой

Вступающий с января в силу закон облегчит квартирным товариществам (КТ) процесс востребования задолженностей за коммунальные услуги, пишет Eesti Päevaleht.

Если до этого КТ приходилось ожидать удовлетворения требований в общем порядке, то новый закон приравнивает КТ к лицу, в пользу которого установлена ипотека (держателю ипотеки), так что при продаже квартиры у КТ будет преимущество в получении части средств от продажи в счет покрытия долга. При этом, КТ будут обладать преимуществом даже перед банками, которые до этого обычно получали свои требования первыми.

Конкретно сумма залогового права не установлена, но закон привязывает ее к общей сумме коммунальных расходов квартиры за прошлый год. Таким образом, в порядке преимущества КТ имеет право претендовать на сумму, равную сумме коммунальных счетов за один год. Если долг превышает данную сумму, то КТ может востребовать остальное в общем порядке.

По словам представителя Союза квартирных товариществ Эстонии Урмаса Марди, он очень доволен новым законом. Марди отмечает, что это позволит решить проблему арендаторов, которые исполняют свои требования перед банком, но плюют на требования со стороны КТ. ”Они говорят, мол, извините, у меня денег нет”, — говорит Марди и добавляет, что таких людей в Эстонии очень много.

Сами банки, как правило, узнают о проблемах, когда дело уже дошло до судебного исполнителя. ”Договор об ипотеке может содержать пункт, обязывающий получателя кредита сообщать, если в отношении залоговой квартиры идет судебное производство, но в обычной жизни никто банк не оповещает”, — отмечает адвокат Анна Лийв.