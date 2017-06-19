Со следующего года малым предпринимателям станет проще вести свой бизнес

На внеочередном заседании Рийгикогу был принят закон, упрощающий предпринимательскую деятельность. В частности он предусматривает возможность создания предпринимательского счета. Расчетный счет способствует развитию малого бизнеса и улучшит налоговую дисциплину предпринимателей, сказано в пресс-релизе фракции Центристской партии.

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин ответил, что целью принятого закона является поддержка малых предпринимателей. Например, малым предприятиям не придется вести обязательную бухгалтерию, а создание предпринимательского расчетного счета значительно упростит им жизнь. ”Я надеюсь, что этим решением мы подтолкнем многих людей к созданию своего бизнеса. Если раньше людей останавливала излишняя бюрократия, то со следующего года все станет в разы проще”, — объяснил Стальнухин.

Депутат парламента отметил также, что без сложной бухгалтерии люди, которые занимаются, например, продажей вещей в социальных сетях или на ярмарках, смогут значительно облегчить себе жизнь. ”В свою очередь государство благодаря этому сможет повлиять на улучшение налогового поведения предпринимателей”, — сказал Стальнухин.

Политик добавил также, что предпринимательский расчетный счет позволит малым бизнесменам работать так, что у них в принципе не будет нужды соприкасаться с Налогово-таможенным департаментом. ”Малые предприниматели с доходом до 25 000 евро в год смогут пользоваться льготной налоговой ставкой в размере 20%. Предприниматель будет платить подоходный налог, накопительную пенсию и социальный налог, то есть медицинскую страховку. Предпосылкой для получения медицинского страхования будет поступление на предпринимательский расчетный счет около 1300 евро в месяц”, — сказал Стальнухин.