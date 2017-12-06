Снятую в банкомате купюру в магазине ошибочно признали фальшивой: кто виноват?

Женщина сняла в банкомате Swedbank наличные, чтобы расплатиться ими в Maxima. К ее удивлению, купюра не прошла проверку на подлинность, и персонал чуть не вызвал полицию. В банке оказалось, что купюра просто износилась. Кто же виноват и как стоит себя вести в подобной ситуации?

Delfi написала Ксения и рассказала историю, произошедшую с ее пожилой матерью в магазине Maxima в Ыйсмяэ. У входа в магазин пенсионерка сняла из банкомата Swedbank наличные, чтобы затем расплатиться ими за покупки.

Однако когда на кассе купюру в 50 евро поместили в аппарат проверки подлинности, он запищал. По словам читательницы, кассир не знала, что делать в таком случае, и вызвала в зал другого сотрудника, который посмотрел купюру и заявил, что она фальшивая и что нужно вызывать полицию.

В итоге кассир поручилась за клиентку, так как та часто посещает магазин, и сотрудники отпустили ее, сказав отнести фальшивую купюру в банк. В представительстве Swedbank позже проверили купюру и сообщили, что она подлинная, просто износилась, и автомат проверки подлинности неправильно среагировал. Старую купюру просто заменили на новую.

Однако Ксения недовольна — ее пожилой маме чуть не стало плохо в магазине, сотрудники ее серьезно напугали вызовом полиции, а придя домой, она расплакалась и долго не могла прийти в себя.

Читательница считает, что тут виноват именно магазин, ведь купюра была снята в банкомате, а значит изначально ясно, что она не поддельная, о чем покупательница уведомила сотрудников магазина. Delfi попытался разобраться в ситуации.

Магазин и банк перекладывают вину друг на друга

Директор по связям с общественностью Maxima Катя Любобратец заверяет, что сотрудники магазина были учтивы, крайне вежливо разъяснили клиентке ситуацию и она покинула магазин в добром здравии.

”Рады, что банк, выдавший покупательнице непригодную к использованию купюру, обменял ее. Наш магазин покупательница покинула в добром здравии после того, как наши работники вежливо разъяснили ей, что купюра непригодна к использованию и ее может заменить банк. Чтобы убедиться в пригодности купюры, они быстро воспользовались даже несколькими аппаратами, которые установлены на кассах именно для того, чтобы каждый клиент мог использовать только пригодные купюры”, — отмечает Любобратец.

Представитель Maxima считает обвинения в адрес магазина необоснованными и советует обратиться к Swedbank — ведь именно ими была выдана купюра, непригодная к использованию. Магазин же руководствуется рекомендациями Банка Эстонии, которые указаны на его домашней странице, среди них и список рекомендуемых устройств аутентификации банкнот.

Представитель Swedbank Лидия Кальюнди ответила Delfi, что их аппараты одобрены не только Банком Эстонии, но и Европейским центральным банком (ЕЦБ).

”Все используемые нами устройства для счета денег одобрены ЕЦБ и имеют соответствующее удостоверение, о котором мы два раза в год сообщаем и Банку Эстонии. Поэтому вероятность того, что клиент получит из автомата непригодную для оборота банкноту, минимальна. Как и в данном случае — купюра износилась немного больше обычного, но была совершенно пригодной для оборота”, — рассказывает Кальюнди.

По ее словам, проблема в магазинных аппаратах: ”Что касается используемых в магазинах устройств, то их т.н. чувствительность может различаться. У различных аппаратов может быть разный уровень безопасности, идентифицирующие подлинность элементы и уровень чувствительности”.

”В любом случае аппарат является вспомогательным средством, которое показывает необходимость дополнительного контроля, а не обязательно указывает на то, что деньги являются фальшивыми или непригодными к использованию”, — заключает Кальюнди.

Полиция непреклонна: при появлении подозрений вызывайте наряд

В подобной ситуации может оказаться каждый, будь то покупатель или сам продавец, поэтому Delfi узнал у Департамента полиции и погранохраны (PPA), действительно ли сотрудникам магазина стоило раздумывать о вызове полиции.

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Юхана Оясоо, если есть подозрения — стоит вызвать блюстителей правопорядка, а не идти в банк.

”Если у продавца есть подозрение, что покупатель пытается расплатиться поддельной купюрой, если денежный знак вызывает сомнения либо это подтверждает аппарат для проверки денег, то нужно вызвать полицию. Полицейские смогут выяснить в ходе производства, является ли купюра поддельной, и если все в порядке, то деньги вернут владельцу”, — объясняет Оясоо.

”Случаи, когда злоумышленники расплачивались поддельными купюрами, имели место, например, на ярмарках, когда у продавца много покупателей и недостаточно времени, чтобы внимательно проверить купюру. Представителям профессий, которым приходится иметь дело с наличными деньгами, следует внимательно проверять купюры — чаще всего в Эстонии встречались поддельные купюры в 50 евро. Желательно иметь для этого специальный аппарат, что поможет избежать непредвиденных убытков”, — дает Оясоо совет продавцам.

Он отмечает, что при попытке оплаты фальшивыми деньгами возраст и пол покупателя не имеет значения. Также может оказаться, что денежная купюра оказалась у покупателя случайно и он сам стал жертвой мошенников. В таком случае злого умысла у покупателя нет, как и оснований для привлечения его к ответственности.

В случае, если у вас уже оказалась на руках поддельная купюра, следует принести купюру в полицию и написать заявление. Однако если вы самостоятельно обнаружили, что имеющаяся у вас на руках купюра является поддельной, ни в коем случае не следует пытаться избавиться от нее, пробуя заплатить ею за товар. Такие действия уже расцениваются как преступление.

Полиция напоминает, что распространение фальшивых денег является тяжким преступление, за совершение которого в первый раз можно получить наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет, а в случае повторного совершения такого преступления — уже до 10 лет.