"Снова вместе". Стартовал конкурс молодых дизайнеров ERKI Moeshow 2019

Концепция показа ERKI этого года — "СНОВА ВМЕСТЕ". Прошлой осенью у Эстонской академии художеств появилось новое здание, которое объединило разбросанные по всему городу факультеты, в единое целое. Это слияние не только дает возможность находиться под одной крышей, но и позволяет объединить дисциплины, стимулирует активное сотрудничество между факультетами.

Это чувство целостности чрезвычайно важно для всей академической семьи EKA. Показ мод ERKI 2019 года призван подчеркнуть всю силу и удовольствие совместной работы. Хотя новое здание объединило учебные отделения совсем недавно, показ мод ERKI и раньше на протяжении многих лет собирал учащихся вместе.

Помимо того, что ERKI шоу является важной платформой роста для молодых модельеров, оно также дает возможность студентам, вовлеченным в его организацию, провести это грандиозное мероприятие под руководством опытных преподавателей.

"Kоманда занимающаяся подготовкой ERKI шоу каждый год новая, все начинается с "чистого листа", без определенных рамок, доступных средств и готовых к совместной работе партнеров”, — говорит менеджер проекта ERKI и руководитель показа мод этого года Карин Кийгемяги. ”Во время организации ERKI шоу студенты разных отделений имеют возможность научиться и попробовать почти все, начиная с подготовки в командной работе до проведения такого масштабного мероприятия".

Конкурс дизайнеров ERKI Moeshow 2019 стартовал 15 января. Работы должны быть предоставлены на стойку регистрации в вестибюле Эстонской академии художеств или отправлены по адресу Пыхья пуйестеэ, 7.

Последний срок подачи работ — 11 марта до 17:00.