09.06.2018, 11:29

Снизить зависимость от России: многомиллионный газопровод начали прокладывать из Финляндии в Эстонию по дну моря

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rus.delfi.ee
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Снизить зависимость от России: многомиллионный газопровод начали прокладывать из Финляндии в Эстонию по дну моря
Foto: TOBIAS SCHWARZ, REUTERS

В Инкоо началось строительство финско-эстонской газовой трубы под названием Baltic connector, сообщает Yle.

Это первый в Финляндии газопровод, который пройдет по морскому дну. Новый газопровод должен пролечь от эстонского портового города Палдиски до муниципалитета Инкоо на южном побережье Финляндии. Цель проекта — снизить зависимость от российского газа.

Строительство 80-метрового газопровода закончится в 2020 году. В тот же момент финский рынок газа будет открыт для конкуренции.

Стоимость строительства газопровода составляет 250 млн евро. Европейский Союз выделит на строительство 75 % от общей суммы проекта. В июне 2016 года Еврокомиссия объявила о выделение компаниям Baltic Connector Oy и эстонскому оператору сетей Elering AS 187,5 евро на проект строительства газопровода.

Сейчас газовые сети Финляндии связаны только с Россией.

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