СНБО Украины ввел санкции против российских политиков и компани

"По результатам обсуждения вопроса "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", — сообщает пресс-служба СНБО Украины в среду вечером по итогам заседания.

Кроме этого, решением СНБО введены ограничительные меры против организаторов выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к задержанию украинских моряков близ Керченского пролива 25 ноября 2018 года и удерживанию их в российских СИЗО.

При этом в пресс-службе не приводят конкретные списки российских физических и юридических лиц, в отношении которых принято решение ввести санкции.

Решение СНБО вводится в действие указом президента Украины.