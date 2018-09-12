Сначала оплати, а потом открывай: клиентку Rimi возмутило замечание сотрудника после того, как она вскрыла упаковку товара, не доходя до кассы

Читательница рассказывает, что 21 августа со своим 3-летним сыном она пошла в магазин Rimi в Йыхви, где ребенок увидел игрушечную машинку и попросил ее купить.

"Не захотел ждать, когда мы ее оплатим на кассе, и стал требовать открыть коробку. Трехлетнему ребенку сложно порой объяснить чтобы он немного подождал с игрушкой. Я открыла ему коробку и отдала машинку. Коробку же положила в свою корзину", — описывает ситуацию она.

По ее словам, это заметил сотрудник магазина и стал ее ругать, что она испортила товар. Клиентка ответила ей, что она признает, что испортила товар, но не видит в этом проблемы, потому что коробка лежит в ее корзине и она собирается оплатить товар.

"В чем, собственно, проблема? На что она ответила: "А вдруг у вас денег не хватит оплатить игрушку, и что тогда? Или вы ее потом скинете куда-то не оплатив?" Мне может не хватить 1,99 евро на игрушку??? То есть тем самым она меня унизила. Видимо, в ее глазах я выглядела, как бомж, у которого в кошельке минус 1,99 евро! В итоге эта работница назвала моего сына слишком избалованным, раз он не может потерпеть, а я — истеричка, раз вступаю с ней в полемику, а не побежала сию минутно оплачивать товар. Еще она стала мне указывать на то, что это моя работа — успокаивать истерику ребенка и ей неважно, как я буду это делать", — рассказывает читательница.