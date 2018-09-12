12.09.2018, 09:50

Сначала оплати, а потом открывай: клиентку Rimi возмутило замечание сотрудника после того, как она вскрыла упаковку товара, не доходя до кассы

 (65)
кто прав? магазин объясняет
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор 
EST 17
Pärnamäe Rimi avamine
Foto: Andres Putting

Жительница Йыхви поделилась с Delfi историей, которая произошла с ней в местном магазине Rimi и которая ее сильно возмутила. Женщина открыла для ребенка игрушку, которую позже собиралась купить, и получила замечание от сотрудника магазина. Чтобы выяснить, кто прав в этой ситуации, Delfi обратился за комментарием к торговой сети.

Читательница рассказывает, что 21 августа со своим 3-летним сыном она пошла в магазин Rimi в Йыхви, где ребенок увидел игрушечную машинку и попросил ее купить.

"Не захотел ждать, когда мы ее оплатим на кассе, и стал требовать открыть коробку. Трехлетнему ребенку сложно порой объяснить чтобы он немного подождал с игрушкой. Я открыла ему коробку и отдала машинку. Коробку же положила в свою корзину", — описывает ситуацию она.

По ее словам, это заметил сотрудник магазина и стал ее ругать, что она испортила товар. Клиентка ответила ей, что она признает, что испортила товар, но не видит в этом проблемы, потому что коробка лежит в ее корзине и она собирается оплатить товар.

"В чем, собственно, проблема? На что она ответила: "А вдруг у вас денег не хватит оплатить игрушку, и что тогда? Или вы ее потом скинете куда-то не оплатив?" Мне может не хватить 1,99 евро на игрушку??? То есть тем самым она меня унизила. Видимо, в ее глазах я выглядела, как бомж, у которого в кошельке минус 1,99 евро! В итоге эта работница назвала моего сына слишком избалованным, раз он не может потерпеть, а я — истеричка, раз вступаю с ней в полемику, а не побежала сию минутно оплачивать товар. Еще она стала мне указывать на то, что это моя работа — успокаивать истерику ребенка и ей неважно, как я буду это делать", — рассказывает читательница.

По ее словам, сотрудница магазина стала угрожать, что позовет охрану, так как клиентка испортила товар. Женщину же возмутило, что сотрудница вела себя так, будто застала клиентку за кражей товара.

"Итог был таким, что она за мной по пятам ходила, пока я совершала покупки, и пристально смотрела, как бы я эту коробку не положила обратно на полку. До самой кассы она меня сопровождала, пока мне не пробили на кассе эту коробочку". Кроме того, клиентке показалось, что сотрудница магазина, которая была эстонкой, так отнеслась к ней из-за национального признака.

"Действительно ли мы — покупатели — не имеем право открывать товар, если мы его еще не оплатили, но оплачивать все равно будем и коробка лежит в корзине? Я думаю, что такие ситуации случаются нередко, и люди должны знать о своих правах. Мое настроение было испорчено сильно! Неприятный осадок остался, меня фактически обвинили в воровстве и в том, что я малоимущая, еще и высказав свое субъективное мнение о том, что у меня слишком избалованный ребенок, раз не может терпеть до кассы", — возмущается читательница.

Rimi: правила есть правила

Пресс-секретарь Rimi Eesti Катрин Батс приносит клиентке извинения. "Нам жаль, что клиент получил в нашем магазине негативный опыт", — сказал она. Однако, по ее словам, сотрудник магазина сделал покупателю правильное замечание.

"В отношении употребляемых в магазине и не оплаченных товаров у нас действительно действуют строгие правила, и на них сотрудница и обратила внимание клиента. Правила у нас одинаковые для всех, несмотря на пол, национальность или цвет кожи клиента, и конечно же, сотрудница никоим образом не хотела сделать намек на то, что клиент не сможет оплатить товар. Скорее, она объяснила причины таких правил", — объяснила Батс.

Пресс-секретарь указала она то, что сотрудники магазинов Rimi часто находят на полках пустые упаковки от товаров, поэтому и появилась необходимость указывать клиентам на правила, чтобы избегать подобных случаев.

"Возможно, сотрудница не смогла корректно выразиться и поэтому оставила неверное впечатление. Эстоноязычная сотрудница, видимо, пыталась пойти навстречу русскоговорящему клиенту и дать объяснения на родном языке клиента", — считает пресс-секретарь.

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