Сначала оплати, а потом открывай: клиентку Rimi возмутило замечание сотрудника после того, как она вскрыла упаковку товара, не доходя до кассы

По ее словам, сотрудница магазина стала угрожать, что позовет охрану, так как клиентка испортила товар. Женщину же возмутило, что сотрудница вела себя так, будто застала клиентку за кражей товара.
"Итог был таким, что она за мной по пятам ходила, пока я совершала покупки, и пристально смотрела, как бы я эту коробку не положила обратно на полку. До самой кассы она меня сопровождала, пока мне не пробили на кассе эту коробочку". Кроме того, клиентке показалось, что сотрудница магазина, которая была эстонкой, так отнеслась к ней из-за национального признака.
"Действительно ли мы — покупатели — не имеем право открывать товар, если мы его еще не оплатили, но оплачивать все равно будем и коробка лежит в корзине? Я думаю, что такие ситуации случаются нередко, и люди должны знать о своих правах. Мое настроение было испорчено сильно! Неприятный осадок остался, меня фактически обвинили в воровстве и в том, что я малоимущая, еще и высказав свое субъективное мнение о том, что у меня слишком избалованный ребенок, раз не может терпеть до кассы", — возмущается читательница.
Rimi: правила есть правила
Пресс-секретарь Rimi Eesti Катрин Батс приносит клиентке извинения. "Нам жаль, что клиент получил в нашем магазине негативный опыт", — сказал она. Однако, по ее словам, сотрудник магазина сделал покупателю правильное замечание.
"В отношении употребляемых в магазине и не оплаченных товаров у нас действительно действуют строгие правила, и на них сотрудница и обратила внимание клиента. Правила у нас одинаковые для всех, несмотря на пол, национальность или цвет кожи клиента, и конечно же, сотрудница никоим образом не хотела сделать намек на то, что клиент не сможет оплатить товар. Скорее, она объяснила причины таких правил", — объяснила Батс.
Пресс-секретарь указала она то, что сотрудники магазинов Rimi часто находят на полках пустые упаковки от товаров, поэтому и появилась необходимость указывать клиентам на правила, чтобы избегать подобных случаев.
"Возможно, сотрудница не смогла корректно выразиться и поэтому оставила неверное впечатление. Эстоноязычная сотрудница, видимо, пыталась пойти навстречу русскоговорящему клиенту и дать объяснения на родном языке клиента", — считает пресс-секретарь.