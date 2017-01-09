Смотрите, на сколько за год изменились цены на квартиры в разных городах

Foto: Siim Lõvi Pindi Kinnisvara представляет произошедшие за год изменения цен в крупнейших городах (декабрь 2015 – декабрь 2016 гг.). Город Цена на конец 2015 г. (евро/м²) Цена на конец 2016 г. (евро/м²) Изменение (%) Хаапсалу 412 571 38,6 Йыгева 156 172 10,3 Йыхви 283 344 21,6 Кохтла-Ярве 83 100 20,5 Курессааре 695 827 19,0 Нарва 491 449 -8,6 Пайде 280 291 3,9 Пылва 368 398 8,2 Пярну 904 1006 11,3 Раквере 460 394 -14,3 Рапла 447 608 36,0 Таллинн 1531 1703 11,2 Тарту 1159 1294 11,6 Валга 149 113 -24,2 Вильянди 515 600 16,5 Выру 317 354 11,7 Share 0 LiveJournal