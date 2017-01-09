Город Цена на конец 2015 г. (евро/м²) Цена на конец 2016 г. (евро/м²) Изменение (%)
Хаапсалу 412 571 38,6
Йыгева 156 172 10,3
Йыхви 283 344 21,6
Кохтла-Ярве 83 100 20,5
Курессааре 695 827 19,0
Нарва 491 449 -8,6
Пайде 280 291 3,9
Пылва 368 398 8,2
Пярну 904 1006 11,3
Раквере 460 394 -14,3
Рапла 447 608 36,0
Таллинн 1531 1703 11,2
Тарту 1159 1294 11,6
Валга 149 113 -24,2
Вильянди 515 600 16,5
Выру 317 354 11,7
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