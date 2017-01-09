|Город
|Цена на конец 2015 г. (евро/м²)
|Цена на конец 2016 г. (евро/м²)
|Изменение (%)
|Хаапсалу
|412
|571
|38,6
|Йыгева
|156
|172
|10,3
|Йыхви
|283
|344
|21,6
|Кохтла-Ярве
|83
|100
|20,5
|Курессааре
|695
|827
|19,0
|Нарва
|491
|449
|-8,6
|Пайде
|280
|291
|3,9
|Пылва
|368
|398
|8,2
|Пярну
|904
|1006
|11,3
|Раквере
|460
|394
|-14,3
|Рапла
|447
|608
|36,0
|Таллинн
|1531
|1703
|11,2
|Тарту
|1159
|1294
|11,6
|Валга
|149
|113
|-24,2
|Вильянди
|515
|600
|16,5
|Выру
|317
|354
|11,7
Смотрите, на сколько за год изменились цены на квартиры в разных городах(1)
Pindi Kinnisvara представляет произошедшие за год изменения цен в крупнейших городах (декабрь 2015 – декабрь 2016 гг.).
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