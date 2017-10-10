Смотрите, кто в этом году получил Шведскую бизнес-премию

Сегодня в KUMU прошла международная конференция, посвященная Шведской бизнес-премии. На конференции были вручены награды эстонским предприятиям, которые стали победителями Шведской бизнес-премии. Победители были объявлены в трех категориях, сказано в пресс-релизе.

По словам посла королевства Швеция Андерса Люнггрена, сегодняшние награды получили лучшие предприятия в своей области, деятельность которых простирается за пределы Эстонии. ”Цель бизнес-премии — выразить признательность тем, чью деятельность характеризуют те же ценности, которые присущи бизнес-культуре Швеции, такие как международное сотрудничество, инновации и вклад в общество”, — сказал посол Люнггрен.

Вручаемую в девятый раз Шведскую бизнес-премию в этот раз получили: в категории технологических инноваций — предприятие текстильной промышленности Protex Balti, в категории постоянного роста — находящийся на Сааремаа производитель электроники Incap Electronics. Титул молодого предпринимателя года в этот раз получила основательница и исполнительный директор платформы по тестированию программного обеспечения Testilo Кристель Круустюк.

В прошлом году премию за технологические инновации получил разработанный Центром развития технологий здоровья метод ”глобиновый замок” (GlobinLockTM), премия за ответственное предпринимательство и развитие была вручена производителю кофе Coffee People и в качестве молодого предпринимателя был выбран сооснователь и исполняющий директор Bikeep Кристьян Линд.

Предпринимательский конкурс Шведская бизнес-премия берет свое начало в 2006 году в Литве. В Эстонии проведение конкурса, впервые состоявшееся в 2009 году, организуют Шведский совет по экспорту и Шведское посольство в Эстонии. Мероприятие поддерживают: Ericsson, Volvo Estonia, Telia, AJ Tooted и Шведская торгово-промышленная палата.