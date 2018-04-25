Смотрите, какие продукты были признаны победителями конкурса ”Лучший эстонский продукт питания 2018”

”Клариевый сом — очень редкая рыба, это вид, который был выведен на рыбоводческих предприятиях Голландии путем скрещивания африканского клариевого сома и сома вунду. Эта удивительно вкусная рыба без костей идеально подойдет на бутерброд или в качестве самостоятельной закуски. Ее непременно стоит попробовать тем потребителям, кто обычно избегал белой рыбы из-за ее привкуса”, — заверила Потисепп.

По словам Потисепп, в этом году следует признать, что конкуренция за титул лучшего пищевого продукта серьезно ужесточилась. ”Победитель опережает конкурентов не отдельными баллами, а десятками баллов — потому смею призвать всех потребителей искать на прилавках магазинов продукты, удостоившиеся золотого, серебряного и бронзового знака качества на конкурсе ”Лучшего Продукта Эстонии 2018 года”. С каждым из них вам гарантировано незабываемое наслаждение вкусом”, — заверила Потисепп.

Золотого знака качества Лучшего безалкогольного напитка Эстонии 2018 удостоился смузи Pai со вкусом малины, свеклы и черной смородины, весь сладкий вкус которого обеспечивается за счет сладости самих фруктов, ягод и овощей. В небольшую бутылочку объемом 280 мл вместились целых два яблока, половина банана, 17 ягод малины, 9 ягодок черной смородины и целая свекла. Все вместе они обеспечивают организм необходимыми витаминами и питательными веществами.

Золотой знак качества Лучшего алкогольного напитка был присужден джину Crafter’s Aromatic Flower Ginот от фирмы Liviko — напиток примечателен необычным ярким цветом, и в классическом коктейле с тоником он магическим образом приобретает светло-розовый оттенок.

Победители ”Лучший продукт питания Эстонии 2018”:

Золотые знаки:

Лучший продукт питания Эстонии 2018 — кусочки клариевого сома холодного копчения в масле, M.V.Wool AS

Лучший безалкогольный напиток Эстонии 2018 — смузи Pai из 5 видов фруктов со вкусом малины, свеклы и черной смородины, Orkla Eesti AS

Лучший алкогольный напиток Эстонии 2018 — джин Crafter's Aromatic Flower Gin, Liviko AS

Серебряные знаки:

Лучший мясной продукт Эстонии 2018 — мясные котлеты с начинкой из рататуя от фирмы Maks & Moorits, Atria Eesti AS

Лучший рыбный продукт Эстонии 2018 — кусочки клариевого сома холодного копчения в масле, M.V.Wool

Лучшее детское питание Эстонии 2018 — экологически чистый смузи Põnn 6+, Salvest AS

Лучший фруктовый продукт Эстонии 2018 — экологически чистый манго-апельсиновый суперсмузи Smushie с финиками, Salvest AS

Лучший десерт Эстонии 2018 — сливочное мороженое Eesti Vabariik 100, Premia Tallinna Külmhoone

Лучшая сухая закуска Эстонии 2018 года — чипсы Ossi из поджаренной свиной шкурки со вкусом горчицы, Balsnack International Holding AS