Смотрите, какие эстонские фирмы участвуют в конкурсе на престижную бизнес-премию

В девятый раз в Эстонии будет вручаться престижная Шведская бизнес-премия (Rootsi Äriauhind), на которую в этом году подали заявки 40 кандидатов. Жюри выбрало из них 9 финалистов в трёх категориях. Победители станут известны 10 октября на международной конференции в музее Куму.

По словам руководителя эстонского представительства Шведского совета по экспорту Янара Сутть, уровень и качество эстонского предпринимательства с годами вырос. Вместе с тем сферы деятельности предприятий, которые подали заявки, также стали более разнообразными. ”По оценке жюри девять выбранных номинантов лучшим образом отражают цель проведения конкурса Шведской бизнес-премии — международное сотрудничество, инновации и значимый вклад в общество. Этим предприятия подают пример как начинающим предпринимателям, так и большим корпорациям, которые уже десятилетия работают в Эстонии”, добавил Сутть.

Больше всего кандидатов было в этом году представлено в категории постоянного роста, на которую поступило 18 заявлений. По оценке жюри, это также показывает, что северные ценности приживаются в местной предпринимательской среде. Больше всего среди кандидатов были фирмы из сфер технологий и коммуникационных технологий, также многие дизайнерские фирмы, производства, а также фирмы, связанные с пищевой и розничной торговлей.

Номинанты в категории Молодой предприниматель года:

Кристель Круустюк (Testlio)

Маргус Валге (Wesse Engineering)

Стелла Соомлайс (Stella Soomlais Design)

Номинанты в категории Постоянный рост и ответственное предпринимательство:

Incap Electronics Estonia

SEB Eesti

Wendre

Номинанты в категории Технологические инновации:

Lainergy

Protex Balti

Sendsmaily

Победители будут объявлены 10 октября в музее Куму на международной конференции и торжественном вечере, участие в котором примут порядка 200 предпринимателей и лидеров мнений со всей Европы. Проведение предпринимательского конкурса Шведская бизнес-премия 2017 направлено на то, чтобы мотивировать эстонские фирмы больше сотрудничать со своими коллегами из Швеции и задуматься о расширении на внешние рынки. Цель премии показать значение хорошего бизнес-климата между двумя странами и крепкое сотрудничество в сфере предпринимательства.

В рамках конкурса Шведская бизнес-премия 2016 премию за технологические инновации получил разработанный Центром развития технологий здоровья метод ”глобиновый замок” (GlobinLockTM), премия за ответственное предпринимательство и развитие была вручена производителю кофе Coffee People и в качестве молодого предпринимателя был выбран со-основатель и исполнительный директор Bikeep Кристьян Линд.

Предпринимательский конкурс Шведская бизнес-премия берет своё начало в 2006 году в Литве. В Эстонии проведение конкурса, впервые состоявшееся в 2009 году, организуют Шведский совет по экспорту и Шведское посольство в Эстонии. Мероприятие поддерживают: Ericsson, Volvo Estonia, Telia, AJ Tooted и Шведская торгово-промышленная палата.