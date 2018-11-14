Смотрите, как будут работать магазины на рождественских и новогодних праздниках!

Так, 24 декабря магазины Selver будут открыты с 9:00 до 19:00; 25 декабря с 10:00 до 21:00; 26 декабря с 9:00 до 21:00; 31 декабря до 21:00, а 1 января с 12:00 до 21:00.

Магазины Rimi будут 24 декабря работать до 18:00. Также будет изменено время работы на Новый год.

Все магазины Prisma в период с 21 по 23 декабря будут работать круглосуточно. Далее с 24 декабря все магазины будут работать по обычному графику, то есть круглосуточными (в том числе Новый год) останутся Sikupilli, Mustamäe и Lasnamäe Prisma.

1 января магазины Maxima будут закрыты. В рождественский период магазины Maxima будут открыты по следующему графику: 24 декабря – до 19:00, 25 декабря — 10:00–20:00, 26 декабря Maxima будет работать по обычному расписанию. 31 декабря магазины будут открыты с 8:00 до 21:00.