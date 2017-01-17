План развития пляжа Пирита вышел на финишную прямую. Эскиз и детальная планировка будущей обновленной пляжной зоны отдыха предусматривает как временную площадку под открытым небом для проведения концертов, так и павильоны для отдыха, где посетители смогут перекусить.

Начиная со вчерашнего дня в городской управе района Пирита появилась возможность познакомиться с эскизными решениями детальной планировки прибрежной зоны Пирита.

Открытое обсуждение на эту тему состоится 31 января в 16.00. Со всеми имеющимися решениями можно познакомиться по будням вплоть до конца января, а сами предложения можно предоставить в письменном виде. По оценке старейшины Пирита Тыниса Мёльдера, цель детальной планировки — сделать пляжную зону Пирита более комфортной и красивой.

Pirita rand Foto: Projekt, Pressifoto

”В будущем в Пирита появятся пляжные павильоны и променад по всей прибрежной зоне, благодаря чему отдыхающие смогут воспользоваться различными услугами”, — отметил Мёльдер. Старейшина добавил, что самое главное при этом, чтобы постройки удачно вписали в окружающую среду.

Помимо пляжных объектов, например, помещений для сотрудников береговой охраны, есть также желание превратить пляж в концертную площадку. Для этого можно было бы установить временную сцену под открытым небом и трибуны для зрителей. ”Это позволит использовать территорию пляжа чаще и больше, чем только в летний период”, добавил старейшина Пирита. По словам Мёльдера, в ближайшие три года Пирита может стать лучшим пляжем столицы, где имеются возможности как для пассивного, так и активного отдыха. ”Как пляж, получивший почетный знак качества ”Синий флаг” мы видим большой потенциал, чтобы стать в Таллинне центром притяжения как для местных жителей, так и иностранцев”, — отметил старейшина.