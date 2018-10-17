Смотрите и выбирайте! Каталог IKEA доступен теперь и на эстонском языке

"30 августа мы открыли второй магазин IKEA в Прибалтике. Благодаря магазину в Риге IKEA стала ближе к эстонскому народу, чем когда-либо ранее. Поскольку поездка в IKEA стала занимать у эстонцев меньше времени, мы хотим разговаривать с прибывающими в Ригу из Эстонии клиентами на их языке”, — пояснил директор по розничным продажам IKEA в Прибалтике Йоханнес Йоханнессон.

”Наряду с этим публикация каталога IKEA на эстонском языке означает и то, что после успешного старта в Риге мы обратили свои взоры в сторону рынка следующей прибалтийской страны”, — добавил он.

Ранее представители сети также подтверждали намерение расшириться в Эстонии и обещали — как только что-либо прояснится — сообщить об этом общественности.