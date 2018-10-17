17.10.2018, 18:21

Смотрите и выбирайте! Каталог IKEA доступен теперь и на эстонском языке

 (2)
rus.delfi.ee
EST 3
Läti IKEA avamine
IKEA ostukärud külastajate ootel.Foto: Karin Kaljuläte

Каталог товаров магазина IKEA стал доступен и эстонском языке. Сейчас он расположен на сайте латвийского IKEA. При этом в каталоге имеется приписка ”больше новостей найдете на IKEA.ee”. Но пока такого сайта не существует.

"30 августа мы открыли второй магазин IKEA в Прибалтике. Благодаря магазину в Риге IKEA стала ближе к эстонскому народу, чем когда-либо ранее. Поскольку поездка в IKEA стала занимать у эстонцев меньше времени, мы хотим разговаривать с прибывающими в Ригу из Эстонии клиентами на их языке”, — пояснил директор по розничным продажам IKEA в Прибалтике Йоханнес Йоханнессон.

”Наряду с этим публикация каталога IKEA на эстонском языке означает и то, что после успешного старта в Риге мы обратили свои взоры в сторону рынка следующей прибалтийской страны”, — добавил он.

Ранее представители сети также подтверждали намерение расшириться в Эстонии и обещали — как только что-либо прояснится — сообщить об этом общественности.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН, ФОТО и ВИДЕО| Бойня в керчинском колледже: 19 человек погибли, минимум 50 ранены. Подозреваемый — ученик того же колледжа — покончил с собой. "Ненавидел техникум из-за злых преподов"

17.10.2018
В Керчи произошел взрыв. В столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство. Погибли 17 человек, 40 госпитализированы. На месте происшествия работают спецслужбы. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Delfi следит за ситуацией в режиме онлайн.
Подробнее


"Мебельная эпопея" читателя: ожидание заказа более двух месяцев, неразбериха с товарами и потерянные детали

17.10.2018
Знакомая история — продавец обещает одно время доставки, а в итоге заказ приходится ждать месяцами? Подобный случай произошел и с читательницей Delfi Елизаветой, которая потратила много нерв из-за своего заказа с сайта Mööbel1.ee. Как сообщает сама фирма, задержки с доставкой зависят от производителя мебели, но это еще не делает его плохим производителем.
Подробнее

ФОТО: Предвыборный вандализм, эпизод 2? Наклейки ”Синего пробуждения” ”украсили” табличку столичного ЛГБТ-центра

17.10.2018
Сегодня поутру соцдемы перед своей таллиннской конторой обнаружили сюрприз. Их рекламу ”разнообразили” рекламой ”Синего пробуждения” — молодежной организацией EKRE. Позже выяснилось, что аналогичный сюрприз ждал не только соцдемов, но и сотрудников Центра ОМА (Общественный центр для лесби, геев, бисексуалов и трансгендеров — прим ред.) при Эстонской ЛГБТ+ Ассоциации.
Подробнее

ФОТО: В Стокгольме нашли конверт с подозрительным порошком: предполагается, что имела место химическая атака. Часть улиц перекрыта

17.10.2018
В стокгольмском районе Естермальмсторг в данный момент перекрыта часть улиц, в связи с тем, что одно из местных предприятий получило по почте конверт с подозрительным, вероятно отравляющим, порошком. По меньшей мере десяти жителям шведской столицы понадобилась медицинская помощь — процедуры очистки, пишет новостной портал Aftonbladet.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
97,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Meeste käekell ES107031003
150,30 €
90,18 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
118,30 €

Смотрите и выбирайте! Каталог IKEA доступен теперь и на эстонском языке

17.10.2018
Каталог товаров магазина IKEA стал доступен и эстонском языке. Сейчас он расположен на сайте латвийского IKEA. При этом в каталоге имеется приписка ”больше новостей найдете на IKEA.ee”. Но пока такого сайта не существует.
Подробнее

Нарве нужен еще один дом престарелых, но строить его пока никто не собирается

17.10.2018
В то время как общее количество жителей Нарвы год от года снижается, число пожилых людей растет, а в дом попечения попасть уже непросто — очередь. Руководитель нарвского Департамента социальной помощи Татьяна Пацановская уверена в том, что, если бы в городе появился еще один дом попечения, он бы быстро заполнился клиентами.
Подробнее



"Мы покажем лучший хоккей в Европе": почему необходимо посетить игры "Йокерита" в Таллинне?

17.10.2018
В пятницу и воскресенье, 26 и 28 октября, в Таллинне пройдут два супер-матча КХЛ. Как обещает президент финнского "Йокерита" Юкка Кахонен, местная публика увидит самый лучший хоккей в Европе.
Подробнее