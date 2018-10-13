СМИ: зять Трампа годами не платил федеральные налоги



В газете рассказали, что состояние Кушнера составляет $324 млн, однако он ”практически” не платил федеральных налогов. По данным издания, Кушнер годами использовал схему с использованием амортизационных выплат. Она позволяла составлять правдоподобные налоговые отчеты, однако фактически Кушнер и связанные с ним компании ничего не теряли.

Ранее издание BuzzFeed сообщало, что Кушнер удалял негативные статьи в своей газете в обход редакторов.