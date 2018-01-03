03.01.2018, 10:32

СМИ: выпуск журнала Playboy может прекратиться


Gazeta.ru
EST
СМИ: выпуск журнала Playboy может прекратиться
Foto: Handout, Reuters

Компания Playboy Enterprises может отказаться от печатной версии журнала Playboy, так как журнал стал убыточным. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, прибыль с продаж журнала снизилась на по меньшей мере $7 млн ежегодно.

Также сократился в несколько раз тираж журнала, в настоящее время его выпускают не ежемесячно, как раньше, а шесть раз в год.

”Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем ”World of Playboy”, он намного больше, чем небольшая устаревшая печатная версия”, — сказал руководитель Playboy Enterprises Бен Кон.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу еще не принималось.

В сентябре сообщалось, что на 92-ом году жизни скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер.

Читайте также:
139 000€
Tallinn, Квартира
179 900€
Tallinn, Квартира
54 000€
Viimsi vald, Квартира
119 000€
Tallinn, Квартира
239 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
81 000€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
499 000€
Viimsi vald, Дом
От хозяина!
149 500€
Rae vald, Квартира
199 900€
Harku vald, Квартира
279 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии