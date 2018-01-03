СМИ: выпуск журнала Playboy может прекратиться

Компания Playboy Enterprises может отказаться от печатной версии журнала Playboy, так как журнал стал убыточным. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, прибыль с продаж журнала снизилась на по меньшей мере $7 млн ежегодно.
Также сократился в несколько раз тираж журнала, в настоящее время его выпускают не ежемесячно, как раньше, а шесть раз в год.
”Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем ”World of Playboy”, он намного больше, чем небольшая устаревшая печатная версия”, — сказал руководитель Playboy Enterprises Бен Кон.
Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу еще не принималось.
В сентябре сообщалось, что на 92-ом году жизни скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер.