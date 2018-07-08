08.07.2018, 17:30

СМИ: в скандале об отмывании денег через Danske Bank в Эстонии возник новый виток

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Deutsche Welle
EST 1
Danske Bank
Danske BankFoto: Rauno Volmar

Крупнейший банк Дании Danske Bank "очень серьезно" относится к сообщениям о том, что через его отделение в Эстонии отмывалось вдвое больше денег, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает информагентство AFP в воскресенье, 8 июля, со ссылкой на представителя Danske Bank Андерса Мейнерта Йоргенсена.

Отвечая на вопросы агентства по электронной почте, Йоргенсен также отметил, что расследование предполагаемого отмывания денег еще не завершено, в связи с чем "слишком рано делать какие-либо выводы".

Несколько дней назад датская газета Berlingske сообщила со ссылкой на результаты собственного расследования, что через эстонское отделение Danske Bank были проведены подозрительные сделки на общую сумму в 53 млрд датских крон. Ранее эта сумма, по данным Berlingske, оценивалась в 25 млрд крон, однако теперь в распоряжении журналистов оказались данные за 2007-2015 год о счетах в Danske Bank еще 20 компаний. Согласно ним, предполагаемая сумма отмываемых денег увеличивается на 28 млрд крон.

Подпавшие под подозрение фирмы связаны с делом Магнитского

Компании, чьи денежные переводы вызывают подозрения, в основном, зарегистрированы в таких известных офшорных зонах, как Панама, Белиз и Виргинские острова, а их почтовые адреса находятся в Москве, отмечает Berlingske. Кроме того, среди этих фирм, а также участников их переводов, — юрлица, связанные с делом юриста фонда Hermitage Capital Management (HCM) Сергея Магнитского, раскрывшего отмывание денег российскими чиновниками в Европе и погибшего в СИЗО в 2009 году.

В частности, речь идет о фирмах Diamonds Forever International, Argenta Systems, Megacom Transit, Castlefront и Jawdom Services Corp., перечисляет Berlingske. Основатель HCM Уильям Браудер сообщил AFP, что новая информация уже используется для составления обвинительных заявлений, которые будут поданы в правоохранительные органы Дании и Эстонии.

"Любой грамотный следователь придет к выводу о наличии признаков, явно указывающих на легализацию незаконно полученных доходов", — прокомментировал расследование Berlingske британский эксперт по случаям отмывания денег Грэхам Бэрроу. Министр промышленности Дании Расмус Ярлов заявил, что если сообщения подтвердятся, то речь идет о "крайне серьезном случае, бросающем тень недоверия на всю нашу банковскую систему".

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