СМИ: в скандале об отмывании денег через Danske Bank в Эстонии возник новый виток

Крупнейший банк Дании Danske Bank "очень серьезно" относится к сообщениям о том, что через его отделение в Эстонии отмывалось вдвое больше денег, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает информагентство AFP в воскресенье, 8 июля, со ссылкой на представителя Danske Bank Андерса Мейнерта Йоргенсена.

Отвечая на вопросы агентства по электронной почте, Йоргенсен также отметил, что расследование предполагаемого отмывания денег еще не завершено, в связи с чем "слишком рано делать какие-либо выводы".

Несколько дней назад датская газета Berlingske сообщила со ссылкой на результаты собственного расследования, что через эстонское отделение Danske Bank были проведены подозрительные сделки на общую сумму в 53 млрд датских крон. Ранее эта сумма, по данным Berlingske, оценивалась в 25 млрд крон, однако теперь в распоряжении журналистов оказались данные за 2007-2015 год о счетах в Danske Bank еще 20 компаний. Согласно ним, предполагаемая сумма отмываемых денег увеличивается на 28 млрд крон.

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