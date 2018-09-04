04.09.2018, 10:00

СМИ: в российские банкоматы вбросили фальшивые пятитысячные купюры


Gazeta.ru
EST
Rublad
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Представители американской компании NCR, которая производит популярные в России банкоматы, сообщили о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. руб. Об этом пишет газета ”Ведомости”.

О предупреждении NCR, которое было разослано российским банкам, изданию рассказали два сотрудника отрасли. Они отметили, что массовому вбросу подверглись не все банкоматы, а только те, которые оснащены старыми устройствами для проверки купюр. Сотрудники банков затруднились оценить ущерб вброса, так как пока не все банкоматы инкассированы. При этом они заявили, что речь идет о нескольких млн руб. убытков на банк.

Один из банкиров заявил, что вброс фальшивых купюр в банкоматы является редкостью и посчитал, что поймать злоумышленников будет сложно, так как непросто определить, на какую карту они зачислили деньги.

”Перенастройка программного обеспечения требует времени, а до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты”, — сообщили в издании.

В NCR в данный момент не прокомментировали факт вброса фальшивых денег в банкоматы их производства.

Ранее сообщалось, что требования Visa к российским банкоматам станут жестче.

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