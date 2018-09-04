04.09.2018, 10:00

СМИ: в российские банкоматы вбросили фальшивые пятитысячные купюры


Gazeta.ru
EST
Rublad
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Представители американской компании NCR, которая производит популярные в России банкоматы, сообщили о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. руб. Об этом пишет газета ”Ведомости”.

О предупреждении NCR, которое было разослано российским банкам, изданию рассказали два сотрудника отрасли. Они отметили, что массовому вбросу подверглись не все банкоматы, а только те, которые оснащены старыми устройствами для проверки купюр. Сотрудники банков затруднились оценить ущерб вброса, так как пока не все банкоматы инкассированы. При этом они заявили, что речь идет о нескольких млн руб. убытков на банк.

Один из банкиров заявил, что вброс фальшивых купюр в банкоматы является редкостью и посчитал, что поймать злоумышленников будет сложно, так как непросто определить, на какую карту они зачислили деньги.

”Перенастройка программного обеспечения требует времени, а до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты”, — сообщили в издании.

В NCR в данный момент не прокомментировали факт вброса фальшивых денег в банкоматы их производства.

Ранее сообщалось, что требования Visa к российским банкоматам станут жестче.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Danske Bank: мы не можем подтвердить информацию Financial Times об отмывании денег

04.09.2018
Danske Bank не может подтвердить опубликованную в понедельник в Financial Times информацию предварительной версии рапорта о результатах исследования, что через эстонский филиал банка только в 2013 году посредством 80 000 сделок прошло 30 млрд долларов США из России и других стран Восточной Европы.
Подробнее



В Раде призвали прекратить работу всех российских СМИ на Украине

04.09.2018
Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам Анна Гопко заявила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обязан прекратить работу всех российских СМИ на территории страны. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Подробнее



-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €

ФОТО: Суд решил прекратить дело Прийта Кутсера — уголовного наказания не будет

04.09.2018
Харьюский уездный суд решил прекратить уголовное дело Прийта Кутсера на основании оппортунитета, о чем и ходатайствовал госпрокурор Стевен-Христо Эвестус. Кутсер должен заплатить 350 евро в доход государства и оплатить процессуальные расходы в сумме 400 евро.
Подробнее

К сторонникам опасного псевдолекарства MMS в Эстонии присоединяются медики

04.09.2018
Несмотря на то, что и полиция, и врачи неоднократно предупреждали людей об опасности использования псевдолекарства MMS на основе ядовитого химического соединения — диоксида хлора (отбеливатель), в закрытой социальной сети появляется все больше сторонников такого метода лечения в Эстонии, среди которых немало медиков.
Подробнее

ГАЛЕРЕЯ : У сборной хорошее настроение — Васильев тоже улыбается

04.09.2018
В субботу сборная Эстонии по футболу сыграет первый матч в Лиге Наций против Греции. Футболисты приехали на сборы в Таллинн, вместе с ними и отстраненный от тренировок в польском клубе "Пяст" Константин Васильев.
Подробнее


ДО И ПОСЛЕ | Не узнать: метаморфозы обычной квартиры в панельном доме Мустамяэ

04.09.2018
Всегда интересно наблюдать за кардинальными изменениями типовых квартир в панельных домах советской постройки. Как из, казалось бы, узкого и темного помещения можно создать светлое и комфортное жилье. Эта небольшая симпатичная квартира в Мустамяэ отличный тому пример. В ней создан современный интерьер и, несмотря на небольшую площадь, квартира получилась просторной — за счет грамотных изменений в планировке.
Подробнее