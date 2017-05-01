СМИ: в конгрессе достигли договоренности по бюджету США

В конгрессе США достигнута договоренность по федеральному бюджету до 30 сентября — конца текущего финансового года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких помощников американских конгрессменов.

Договоренность была достигнута после недель напряженных переговоров между демократами и республиканцами. Она предусматривает $12,5 млрд ”новых военных расходов” и $1,5 млрд на ”безопасность границ”, передает gazeta.ru.



Сообщается, что соглашение также включает несколько ”стратегических побед демократов”: средства для Пуэрто-Рико, а также для борьбы с опийной наркоманией и увеличения финансирования науки.

Как сообщает Fox News, общий объем бюджета до конца текущего финансового года составит $1,07 трлн.