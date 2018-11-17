СМИ: В балтийской рыбе обнаружен "химический СПИД"

Из воды ПХБ попадает в рыбу и накапливается в ее жире. Его содержание превышено в лососе, селедке, кильке, незначительно в треске и окуне. ПХБ еще называют "химическим Спидом". Это вещество при попадании в организм человека сильно ослабляет иммунитет. Обладает канцерогенными свойствами. Препятствует овуляции у женщин и мешает развитию плода. Кроме большой концентрации ПХБ, по прежнему в балтийской рыбе обнаруживают тяжелые металлы.

По словам Айгарса, в балтийской треске и сельди, например, обнаружено много ртути. Впрочем, продовольственные нормативы она не превышает.

Дело в том, что нормативы Латвийского института гидроэкологии жестче, чем продовольственные нормативы для человека, поскольку рыбой каждый день питаются тюлени и птицы. Они входят в их постоянный рацион. Соответственно животные и птицы больше страдают от отравления химикатами. В то же самое время человек ест рыбу эпизодически. Однако Латвийский институт гидроэкологии не может обнаружить такой опасный токсин в рыбе, как диоксин. Нет оборудования. Это вещество в рыбе выявляет научный институт пищевой безопасности BIOR.

BIOR за последнее время изучил 11 видов рыб, пойманных во внутренних водах Латвии — это традиционные разновидности, которые люди потребляют в пищу: щука, окунь, карась, судак.

"Содержание диоксина в рыбе из внутренних водоемов не превышает предельно допустимые уровни, за исключением угря", — рассказал Русскому вещанию Дзинтарс Зачс, руководитель лаборатории газовой хроматографии института BIOR. Однако, угорь это транзитная рыба. Только определенную часть своей жизни она проводит в Латвии. В остальное время мигрирует по Балтийскому морю, вплоть до Саргассова моря в Атлантическом океане. Bior изучает и морскую балтийскую, так называемую "жирную рыбу". В ее жире токсины и накапливаются больше всего. Это лосось, сельдь, килька.

"На данный момент в Европейском союзе действует норма 4 пикограмма на кг веса. В кильке эта концентрация ниже, но она близка к норме, а достаточно много образцов лосося, которые превышают эту концентрацию", — рассказал "Личному делу" руководитель лаборатории исследования продуктов и среды института BIOR Вадим Барткевич.

При покупке рыбы, особенно пойманной в Балтийском море, латвийские ученые рекомендуют приобретать особь меньшего размера, поскольку она меньше накапливает вредных веществ. Употреблять рыбу из балтийского моря — например, балтийский лосось или кильку — можно. Но ученые рекомендуют это делать не больше одного раза в месяц, а беременным женщинам и вовсе воздержаться.