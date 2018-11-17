17.11.2018, 14:30

СМИ: В балтийской рыбе обнаружен "химический СПИД"

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rus.DELFI.lv
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СМИ: В балтийской рыбе обнаружен "химический СПИД"
Foto: Irina Mägi

Латвийский институт гидроэкологии опубликовал новый отчет об экологической ситуации в Балтийском море. Часть его посвящена морской рыбе. Оказалось, что в ней превышен уровень полихролбифенила или ПХБ. Это вещество еще называют "химическим СПИДОМ".

В свою очередь научный институт пищевой безопасности BIOR находит в морской рыбе диоксин. Ученые рекомендуют воздержаться от употребления в пищу балтийской рыбы чаще, чем раз в месяц, сообщает Русское вещание LTV7.

В пятницу на домашней странице Латвийского института гидроэкологии был опубликован новый отчет об экологической ситуации в Балтийском море. Этот стостраничный труд охватывает период с 2011 по 2017 год. Он посвящен экологической оценке Балтийского моря и Рижского залива. В нем идет речь и о популяции серых тюленей, и даже о влиянии шума винтов кораблей на психологическое состояние морских обитателей, однако немалая часть отчета уделена химическому составу морской рыбы.

Как рассказал "Личному делу" глава департамента морского мониторинга Латвийского института гидроэкологии Юрис Айгарс из морской рыбы постепенно уходит инсектицид ДДТ или по простому "дуст", который активно применялся в сельском хозяйстве СССР. Содержание этого опасного токсина в морской рыбе сокращается и не превышает критических значений, но сейчас появляются другие вещества и новые проблемы. Например полихлорбифенилы или ПХБ. Это вещество используют в промышленности для снижения пожароопасности. Им обрабатывают мебель, электронику. Считается, что 80% всего произведенного в мире ПХБ оказалось в окружающей среде.

"Весь материал, который остается, он создает пыль. Мы моем пол, выливаем это в сточные воды, они проходят через все очистные сооружения. Часть вредных веществ остается, но часть проходит. И вот они попадают в воду", — пояснил Юрис Айгарс.

Из воды ПХБ попадает в рыбу и накапливается в ее жире. Его содержание превышено в лососе, селедке, кильке, незначительно в треске и окуне. ПХБ еще называют "химическим Спидом". Это вещество при попадании в организм человека сильно ослабляет иммунитет. Обладает канцерогенными свойствами. Препятствует овуляции у женщин и мешает развитию плода. Кроме большой концентрации ПХБ, по прежнему в балтийской рыбе обнаруживают тяжелые металлы.

По словам Айгарса, в балтийской треске и сельди, например, обнаружено много ртути. Впрочем, продовольственные нормативы она не превышает.

Дело в том, что нормативы Латвийского института гидроэкологии жестче, чем продовольственные нормативы для человека, поскольку рыбой каждый день питаются тюлени и птицы. Они входят в их постоянный рацион. Соответственно животные и птицы больше страдают от отравления химикатами. В то же самое время человек ест рыбу эпизодически. Однако Латвийский институт гидроэкологии не может обнаружить такой опасный токсин в рыбе, как диоксин. Нет оборудования. Это вещество в рыбе выявляет научный институт пищевой безопасности BIOR.

BIOR за последнее время изучил 11 видов рыб, пойманных во внутренних водах Латвии — это традиционные разновидности, которые люди потребляют в пищу: щука, окунь, карась, судак.

"Содержание диоксина в рыбе из внутренних водоемов не превышает предельно допустимые уровни, за исключением угря", — рассказал Русскому вещанию Дзинтарс Зачс, руководитель лаборатории газовой хроматографии института BIOR. Однако, угорь это транзитная рыба. Только определенную часть своей жизни она проводит в Латвии. В остальное время мигрирует по Балтийскому морю, вплоть до Саргассова моря в Атлантическом океане. Bior изучает и морскую балтийскую, так называемую "жирную рыбу". В ее жире токсины и накапливаются больше всего. Это лосось, сельдь, килька.

"На данный момент в Европейском союзе действует норма 4 пикограмма на кг веса. В кильке эта концентрация ниже, но она близка к норме, а достаточно много образцов лосося, которые превышают эту концентрацию", — рассказал "Личному делу" руководитель лаборатории исследования продуктов и среды института BIOR Вадим Барткевич.

ТОП

При покупке рыбы, особенно пойманной в Балтийском море, латвийские ученые рекомендуют приобретать особь меньшего размера, поскольку она меньше накапливает вредных веществ. Употреблять рыбу из балтийского моря — например, балтийский лосось или кильку — можно. Но ученые рекомендуют это делать не больше одного раза в месяц, а беременным женщинам и вовсе воздержаться.

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