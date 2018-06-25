25.06.2018, 11:20

СМИ узнали о давлении США на Данию в вопросе строительства "Северного потока-2"

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Интерфакс
EST
Nord Stream 2
Nord Stream 2Foto: Sergei Gunejev, Sputnik

Разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" намеренно затягивается властями Дании под давлением США, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на два источника в российских дипломатических кругах.

"Из-за проекта "Северный поток-2" Копенгаген опасается конфликта с Вашингтоном, который пытается вытеснить с европейского рынка российский газ. Так "Известиям" объяснили в российских дипломатических кругах затянувшийся ответ Дании на заявку компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода", — говорится в публикации.

Копенгаген внес специальные поправки в законодательство, которые позволяют отклонять заявки на строительство трубопроводов в датских территориальных водах из соображений внешней политики и безопасности страны, Евросоюза и НАТО. Дания остается последней из пяти стран, не выдавшей соответствующее разрешение на строительство "Северного потока-2", напоминает газета.

"Главные опасения Дании заключаются, видимо, в том, чтобы не разочаровать главного союзника — Вашингтон, который выкручивает руки партнерам, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка и наполнить его своим СПГ. Вместе с тем Копенгаген опасается испортить отношения и с Берлином, который выступает за строительство "Северного потока-2" как коммерческого проекта. В таком сложном положении Дания и продолжает пребывать", — цитирует издание высказывание своего источника.

В министерстве климата, энергетики и природных ресурсов Дании на запрос газеты о статусе российской заявки ответили, что в данный момент запрос рассматривают и анализируют с точки зрения датского законодательства, пишут "Известия".

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