СМИ узнали о давлении США на Данию в вопросе строительства "Северного потока-2"

Разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" намеренно затягивается властями Дании под давлением США, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на два источника в российских дипломатических кругах.
"Из-за проекта "Северный поток-2" Копенгаген опасается конфликта с Вашингтоном, который пытается вытеснить с европейского рынка российский газ. Так "Известиям" объяснили в российских дипломатических кругах затянувшийся ответ Дании на заявку компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода", — говорится в публикации.