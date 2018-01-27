27.01.2018, 12:00

СМИ: Трамп хочет увеличить военные расходы США на 13%

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Gazeta.ru
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Pablo Martinez Monsivais, AP

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, обратится к конгрессу с предложением увеличить военный бюджет США на 2019 год до $716 млн. Об этом пишет The Washington Post.

Таким образом, бюджет на оборону будет увеличен на 13% в сравнении с бюджетом 2017 года — $634 млн. Поскольку официально общий бюджет страны на 2018 год еще не утвержден, то расходы Пентагона пока эквивалентны прошлогодней планке.

Средства пойдут как на поддержание ядерного арсенала страны, так и на военные конфликты в других странах.

Газета подчеркивает, что такое решение Трампа ознаменует победу министра обороны Джеймса Мэттиса, в планах которого переоборудовать армию, чтобы сдерживать Китай и Россию.

Ранее в США подготовили новую ядерную стратегию.

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