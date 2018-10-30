30.10.2018, 07:56

СМИ: Таллинн теряет пассажиров общественного транспорта

 (6)
rus.delfi.ee
EST 1
Tramm, buss, jalgratas
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

Число пассажиров столичных автобусов, трамваев и троллейбусов сокращается, гласят данные статистики, при этом количество горожан стабильно растет, передает rus.err.ee.


Согласно данным, опубликованным на сайте Таллинна, субсидии на общественный транспорт за последние 14 лет увеличились более чем в два раза, однако число поездок на нем уменьшилось. Сократилась доля трамваев и троллейбусов, передают теленовости ERR.

Мэр Таллинна Таави Аас сказал радионовостям ERR, что снижение этих показателей связаны с проводившимися с 2013 по 17 годы масштабными ремонтными работами, из-за которых в городе практически не ходили трамваи.

Аас добавил, что, согласно данным, полученным на основе системы валидации поездок, сейчас количество пассажиров общественного транспорта увеличивается.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Читатель рассказал жуткую историю про ”погром топором” в Ласнамяэ. У полиции — ”немножко” иная правда

30.10.2018
В редакцию rusDelfi обратился читатель и поведал историю, при прочтении которой перед глазами невольно всплывают известные кадры из фильма ”Сияние” Стэнли Кубрика.
Подробнее

Малый предприниматель: запросы по зарплате у молодежи утопичны! А вместо работы пьют кофе за 3 евро и сидят в Instagram

30.10.2018
Зарплаты, рост цен, нехватка рабочей силы — это в последнее время ключевые слова в предпринимательстве. Delfi Naistekas получил письмо от читательницы Неле, у которой вместе с мужем своя фирма. Она говорит, что как по себе, так и по своим знакомым видит, что ситуация на рынке труда вышла из-под контроля.
Подробнее


В космос запущен первый банк генов для создания новой человеческой цивилизации

30.10.2018
Китайская компания Shainghai ManWei Technology осуществила вывод на орбиту первого в истории космического банка генов DSB-01. Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4", сообщает ТАСС со ссылкой китайское телевидение.
Подробнее

Аналитик: рост зарплат может привести к тому, что вы останетесь без работы

29.10.2018
Аналитик Центрального союза работодателей Эстонии Рауль Арон сказал, что если быстрый рост зарпалаты кажется работнику хорошей вещью, то в итоге у людей с низкой или более старой квалификацией он может отнять работу, передает Rahageenius.
Подробнее


-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
153,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
111,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106022004
151,20 €
90,72 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
90,30 €

Государство закажет исследование влияния трансграничной торговли за 100 тысяч евро

29.10.2018
Министерство финансов заключило с PricewaterhouseCoopers Advisors контракт на 81 900 евро для проведения исследования, целью которого является анализ рисков акцизной политики и влияние на экономическую среду в условиях трансграничной торговли. Вместе с налогом с оборота исследование обойдется в 100 000 евро.
Подробнее

ВИДЕО читателя Delfi: Водители, будьте осторожны — с грузовиков на проезжую часть падают куски льда

29.10.2018
Читатель прислал Delfi видео и решил напомнить водителям, что нужно быть осторожным на дороге с грузовиками в это время года — с крыши их прицепов могут слететь большие куски льда на проезжую часть.
Подробнее