30.10.2018, 07:56

СМИ: Таллинн теряет пассажиров общественного транспорта

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rus.delfi.ee
EST 3
Tramm, buss, jalgratas
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

Число пассажиров столичных автобусов, трамваев и троллейбусов сокращается, гласят данные статистики, при этом количество горожан стабильно растет, передает rus.err.ee.


Согласно данным, опубликованным на сайте Таллинна, субсидии на общественный транспорт за последние 14 лет увеличились более чем в два раза, однако число поездок на нем уменьшилось. Сократилась доля трамваев и троллейбусов, передают теленовости ERR.

Мэр Таллинна Таави Аас сказал радионовостям ERR, что снижение этих показателей связаны с проводившимися с 2013 по 17 годы масштабными ремонтными работами, из-за которых в городе практически не ходили трамваи.

Аас добавил, что, согласно данным, полученным на основе системы валидации поездок, сейчас количество пассажиров общественного транспорта увеличивается.

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