СМИ: Таллинн теряет пассажиров общественного транспорта



Согласно данным, опубликованным на сайте Таллинна, субсидии на общественный транспорт за последние 14 лет увеличились более чем в два раза, однако число поездок на нем уменьшилось. Сократилась доля трамваев и троллейбусов, передают теленовости ERR.

Мэр Таллинна Таави Аас сказал радионовостям ERR, что снижение этих показателей связаны с проводившимися с 2013 по 17 годы масштабными ремонтными работами, из-за которых в городе практически не ходили трамваи.

Аас добавил, что, согласно данным, полученным на основе системы валидации поездок, сейчас количество пассажиров общественного транспорта увеличивается.