СМИ: стоимость ликвидации последствий урагана ”Харви” оценили в 40 млрд долларов

Стоимость ликвидации последствий урагана «Харви» в Техасе может обойтись в $40 млрд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитическую компанию CoreLogic.

Отмечается, что расчеты проводились до прохождения урагана. По данным CoreLogic, в результате природного катаклизма могут пострадать более 270 тыс. домов в штате. Их полный ремонт в случае наихудшего сценария обойдется в $39,6 млрд.

Компания делала расчеты исходя из того, что ураган будет третьей категории мощности. Однако впоследствии стало известно, что ”Харви” присвоили четвертую категорию из пяти возможных.

К настоящему моменту точный ущерб от урагана неизвестен, передает Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что береговая охрана США спасла 18 человек у побережья Техаса после урагана.