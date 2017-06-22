СМИ: США потратили почти 100 млн долларов на неподходящую для солдат в Афганистане форму

Пентагон потратил около $94 млн на камуфляжную военную форму для солдат в Афганистане с лесным принтом, когда лесной ландшафт страны занимает лишь 2% от общей территории, передает Gazeta.ru.

”Решение министерства обороны по снабжению Вооруженных сил Афганистана формы с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке ее пригодности для условий среды Афганистана”, — заявили в комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR).

В докладе подчеркивается, что афганские чиновники выбрали ”лесной камуфляж” для американских военных, так как он им больше понравился.

Ранее сообщалось, что форма американских военных пехотинцев не смогла пройти проверку арктической погодой во время учений в Норвегии.