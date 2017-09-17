СМИ: США отказались снять с России санкции после выполнения минских соглашений

Санкции не будут сняты с России даже после того, как минские соглашения будут выполнены. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ”112 Украина”.

По его словам, снятию ограничений препятствует переход Крыма в состав России. ”Даже если Россия выполнит это [минские соглашения], если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, неважно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются”, — подчеркнул Волкер.

Ряд европейских лидеров — в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель —неоднократно заявляли, что ограничения могут быть сняты с Москвы после выполнения ”Минска-2”.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года участниками ”нормандской четверки” (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона.

Страны Запада возлагают на Россию ответственность за выполнение минских соглашений и увязывают с этим снятие санкций. Москва напоминает, что является только одним из гарантов минского процесса, а не стороной конфликта.