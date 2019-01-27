СМИ: США надавили на ЕС, чтобы остановить ”Северный поток — 2”

По словам источника, правительство США хочет остановить строительство газопровода через Балтийское море от России до Германии.

"[В ЕС] должны принять меры, прежде чем Россия окажет огромное влияние на наших европейских партнеров”, — заявил источник.

Ранее глава германского МИДа Германии Хайко Маас заявил, что никто не сможет остановить реализацию проекта газопровода ”Северный поток — 2”.