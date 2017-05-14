СМИ сообщили о проблемах Apple с выпуском iPhone 8

Apple может перенести старт массового производства новой модели iPhone 8 с октября на ноябрь 2017 года из-за производственных трудностей.

Об этом сообщил эксперт международной аналитической компании KGI Securities Мин-Чи Куо в своем письме инвесторам, передает РБК со ссылкой на портал Appleinsider. Эксперт в свою очередь ссылается на источники в отделе поставок Apple, пишет издание Fortune.

В своем письме эксперт написал, что производственная отрасль показывает признаки "наихудшего сценария" для поставок деталей для iPhone, а производство ожидаемого iPhone 8 может задержаться на два-три месяца.

"Иными словами, серьезный дефицит поставок может сохраняться некоторое время после запуска новых моделей, ограничивая общий объем поставок новых iPhone", — говорится в его письме.

Как отмечает Appleinsider, Apple обычно наращивает производство своих iPhone в августе или в сентябре, чтобы быть готовыми к высокому спросу в середине сентября. В 2017 году предполагается, что компания анонсирует новый iPhone с OLED-экраном (органические светодиоды — прим. РБК) и обновления для серии iPhone 7.

Мин-Чи Куо не отметил, какие именно проблемы могут перенести массовый запуск производства нового iPhone. Appleinsider отмечает, что у партнера Apple Samsung могли возникнуть трудности во время производства OLED-панелей для экранов iPhone8. Производство панелей со светодиодами также может быть задержано на два или три месяца.

Кроме того, есть данные, что у Apple есть трудности по интеграции в дисплей новой модели телефона сенсора, с помощью которого можно разблокировать телефон по отпечатку пальцы владельца.

Как отмечает Fortune, в 2017 году Apple работает над тремя новыми iPhone, а именно iPhone 7s и iPhone 7s Plus, iPhone 8 и iPhone X или iPhone Edition. По данным издания, последние могут стать "существенно" обновленной моделью iPhone7.