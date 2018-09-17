17.09.2018, 13:50

СМИ сообщили о подготовке контратаки Китая в торговой войне с США

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Интерфакс
EST
СМИ сообщили о подготовке контратаки Китая в торговой войне с США
Foto: Jason Lee, REUTERS

В развязанной США войне тарифов против Китая Пекин не намерен занимать только оборонительную позицию, он перейдет в контратаку, пишет в понедельник китайская англоязычная газета Global Times.

"Мы планируем новую замечательную контратаку, чтобы Соединенным Штатам стало больнее", — отмечает издание.

В публикации говорится, в частности, что "нет ничего нового в том, что США нагнетают напряженность, чтобы потом выторговать для себя более благоприятные условия за столом переговоров".

Wall Street Journal, ссылаясь на китайские источники, сообщает, что Пекин может отказаться от участия в торговых переговорах с Вашингтоном, намеченных на конец сентября. Один из источников заявил изданию, что не имеет смысла вести переговоры "под дулом пистолета".

Как ранее сообщила газета, в понедельник, 17 сентября, американский президент Дональд Трамп может объявить о введении пошлины на ввозимые в США китайские товары еще на сумму в $200 млрд. Издание отмечает, что, вероятно, пошлины будут ведены в размере 10%, а не 25%, о чем Дональд Трамп предупреждал ранее.

Ранее Соединенные Штаты уже обложили пошлинами китайские товары на сумму $50 млрд, Пекин ответил зеркальными тарифами на американские товары.

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