СМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллара

Собеседники The Bell отмечают, что проект не предполагает "запрета расчетов в долларах" и никаких ограничительных или запретительных мер в целом. Цель инициативы — организовать бизнесу комфортную среду для расчета в любых валютах без потерь. Упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. Так, с Евросоюзом и Китаем — основными торговыми партнерами России — планируется постепенно перевести расчеты в юани и евро. В рамках ЕАЭС правительство предлагает перейти на рубли.

В обсуждении плана участвуют Центральный банк, ВТБ и другие крупнейшие финансовые организации, а также экспортеры. Для его воплощения необходимо решить ряд технических вопросов. В частности, рассказали источники издания, ведутся переговоры по созданию инструментов, которые дадут доступ к ликвидности в валюте другой страны без необходимости закупать ее на валютных рынках.