03.10.2018, 08:51

СМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллара

 (39)
Интерфакс
EST
raha
Foto: Andres Putting

Российское правительство разрабатывает план отказа от доллара, опираясь на предложения главы ВТБ Андрея Костина, сообщает издание The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений. Через одну-две недели план должен утвердить премьер Дмитрий Медведев.

Собеседники The Bell отмечают, что проект не предполагает "запрета расчетов в долларах" и никаких ограничительных или запретительных мер в целом. Цель инициативы — организовать бизнесу комфортную среду для расчета в любых валютах без потерь. Упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. Так, с Евросоюзом и Китаем — основными торговыми партнерами России — планируется постепенно перевести расчеты в юани и евро. В рамках ЕАЭС правительство предлагает перейти на рубли.

В обсуждении плана участвуют Центральный банк, ВТБ и другие крупнейшие финансовые организации, а также экспортеры. Для его воплощения необходимо решить ряд технических вопросов. В частности, рассказали источники издания, ведутся переговоры по созданию инструментов, которые дадут доступ к ликвидности в валюте другой страны без необходимости закупать ее на валютных рынках.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Главари ласнамяэской банды с Раадику могут отправиться за решетку на долгие годы

03.10.2018
Во вторник в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу о главарях ласнамяэской банды с Раадику. Поскольку речь идет о несовершеннолетних подростках в возрасте 15-17 лет, то все ожидали быстрого достижения консенсуса, но этого не случилось, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


"Православию Украины будет нанесен тяжелый урон". Синод Эстонской церкви осудил действия Константинополя на Украине

03.10.2018
Синод Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата выражает глубокую обеспокоенность в связи с опасным развитием церковной ситуации в Украине, вызванным односторонними действиями Константинопольского Патриархата, направившего двух своих иерархов в Киев для реализации проекта создания украинской автокефальной Церкви.
Подробнее

Героя России Чепигу-Боширова нашли на фото из "Одноклассников" и на сайте Минобороны

03.10.2018
В открытых источниках интернета обнаружилось новое доказательство того, что полковник Анатолий Чепига - он же, по утверждению расследователей из The Insider и Bellingcat, один из отравителей Скрипалей Руслан Боширов, - получил звание Героя России. Этот факт ранее отрицал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, утверждая, что Кремль проверил информацию о награждении Чепиги, но сведений о том, что человек с таким именем награждался, нет.
Подробнее

Председатель КТ вывела крупную сумму и повесилась, затем из окна этого же дома выбросилась женщина. Что происходит с недвижимостью, которая находится в ”проклятых” местах

03.10.2018
Момент, когда дом становится ”нехорошим”, проследить практически невозможно. Например, совсем недавно громкий скандал разразился в Ласнамяэ — председатель товарищества многоквартирного дома перевела за рубеж 140 00 евро и повесилась, оставив дом в банкротном состоянии. Вроде бы хоть из ряда вон, но житейский случай. Если бы не одно ”но”: недавно из окна третьего этажа этого же дома выбросилась женщина. Нехорошая аура? Роковые совпадения? Как такие события могут отразиться на недвижимости? "МК-Эстония" попробовала найти ответы на эти вопросы.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Esprit naiste käekell ES106112002
205,20 €
123,12 €

Читатель и доволен, и возмущен: спасибо за скамейки в Пыхья-Таллинне! А урны будут?

03.10.2018
В редакцию Delfi написал письмо читатель Виктор: о наличии новых скамеек в столичном районе Пыхья-Таллинн, но об отсутствии урн близ них. Ситуация порождает образование мусорных скоплений.
Подробнее



ВИДЕО | Смотрите, как выглядит “кухня будущего”

03.10.2018
Компания Panasonic представила общественности уникальные прототипы гаджетов, которыми, по ее мнению, будет оснащен “дом будущего”. В центре внимания — кухня, которую талантливые инженеры превратили в чудо современных технологий.
Подробнее