СМИ сообщили о переговорах "Газпрома" и "Нафтогаза" о новом транзитном контракте

По его словам, экономически выгодным является транзит в объеме не менее 40 миллиардов кубометров в год, а кроме того, транзит через Украину "экономичнее", чем по газопроводу "Северный поток". "При объеме транзита около 40 миллиардов кубометров в год — экономические показатели такие же, как у "Северного потока". При увеличении объема свыше 40 миллиардов кубометров транспортировка через ГТС Украины экономически выгоднее, чем через "Северный поток", — пояснил украинский министр.

Ультиматум Меркель

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Петром Порошенко указала на важность сохранения транзита российского газа через украинскую территорию. Она фактически выдвинула ультиматум Кремлю, призвав предоставить гарантии Украине и косвенно пригрозив отозвать политическое согласие на проект "Северный поток-2".

"Я совершенно четко дала понять, что с нашей точки зрения проект невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита", — заявила она.

В свою очередь глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о готовности обеспечить транзит через Украину на уровне 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев обоснует "экономическую целесообразность нового контракта".