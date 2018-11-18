СМИ сообщили о контрабанде из ЕС в Россию груш на 240 млн евро

В течение нескольких лет после введения Москвой продуктового эмбарго компании из Бельгии и Нидерландов продолжают поставлять фрукты в Россию. Об этом бельгийский телеканал RTBF сообщил в субботу, 17 ноября, сославшись на опрос нидерландской газеты De Volkskrant. В частности, в РФ были ввезены контрабандные груши на сумму в 240 млн евро.

По информации издания, российские импортеры завозят овощи и фрукты из Бельгии и Нидерландов через Беларусь и Литву. Так, к грушам прилагаются сертификаты, согласно которым фрукты были выращены вне пределов Евросоюза. Эти документы приобретают у коррумпированных представителей органов здравоохранения в африканских странах, утверждает De Volkskrant.

Ежегодно в РФ продается около 70 тысяч тонн бельгийских и нидерландских груш. Подобная схема позволяет продавать около половины того количества груш, которое Россия закупала до введения эмбарго. По данным издания, схема приносит поставщикам фруктов из Бельгии и Нидерландов около 56 млн евро в год.