СМИ сообщили о контрабанде из ЕС в Россию груш на 240 млн евро

После введения Москвой продуктового эмбарго компании из Бельгии и Нидерландов продолжают поставлять фрукты в Россию. К грушам прилагаются купленные в Африке сертификаты.
В течение нескольких лет после введения Москвой продуктового эмбарго компании из Бельгии и Нидерландов продолжают поставлять фрукты в Россию. Об этом бельгийский телеканал RTBF сообщил в субботу, 17 ноября, сославшись на опрос нидерландской газеты De Volkskrant. В частности, в РФ были ввезены контрабандные груши на сумму в 240 млн евро.
По информации издания, российские импортеры завозят овощи и фрукты из Бельгии и Нидерландов через Беларусь и Литву. Так, к грушам прилагаются сертификаты, согласно которым фрукты были выращены вне пределов Евросоюза. Эти документы приобретают у коррумпированных представителей органов здравоохранения в африканских странах, утверждает De Volkskrant.
Ежегодно в РФ продается около 70 тысяч тонн бельгийских и нидерландских груш. Подобная схема позволяет продавать около половины того количества груш, которое Россия закупала до введения эмбарго. По данным издания, схема приносит поставщикам фруктов из Бельгии и Нидерландов около 56 млн евро в год.
Продуктовое эмбарго в России было введено после того, как страны ЕС и США ввели санкции против Москвы в ответ на аннексию украинского полуострова Крым в 2014 году и в связи с ролью России в вооруженном конфликте на востоке Украины. В июне 2017 года российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки продовольствия до 31 декабря 2018 года.