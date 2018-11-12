СМИ: Россия сократила роль доллара в своей экономике

По данным издания, дедолларизация поможет России ”смягчит удар” от возможный санкций США против российской финансовой системы.

Как отмечается, торговля России и КНР с использованием нацвалют свидетельствует об уменьшении зависимости российской экономики от доллара.

При этом, эксперты подчеркивают, что Россия успешно ”дает отпор гегемонии американской валюты”.

Ранее в Минфине России рассказали о судьбе долларовых вкладов в случае новых санкций.