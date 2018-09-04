СМИ: российские банки потеряли миллионы из-за вброса фальшивых пятитысячных банкнот

Производитель популярных банкоматов в России предупредил, что старые устройства проверки купюр не способны отличить подделки. По данным газеты "Ведомости", российские банки могли потерять миллионы рублей из-за массового вброса фальшивых банкнот достоинством в 5000 тысяч.



Как пишут "Ведомости", на прошлой неделе компания NCR предупредила банки о том, что мошенники могут воспользоваться уязвимостью банкоматов старой модели.

Проблема затронула не все банкоматы, а только аппараты со старыми устройствами для проверки купюр, узнало издание от сотрудников двух крупных банков.

Каков масштаб проблемы?

В крупнейшем в России частном Альфа-банке подтвердили, что у него в сети 18 таких банкоматов. Банк "Открытие" насчитал их 36. Его представитель уточнил, что массовый вброс фальшивок был в Московском регионе.

Еще один крупный частный банк — Московский кредитный банк — сообщил, что уязвимости было подвержено не более 5% его банкоматов. Перестали ли они принимать пятитысячные купюры, в банке не уточнили.

В Промсвязьбанке и "Почта банке" уверены, что их банкоматы способны различить подделки, заявили их представители. Представитель ВТБ также заявил, что его банкоматы надежно защищены.

В Сбербанке — владельце крупнейшей сети банкоматов в России — "Ведомостям" не ответили.

Масштаб проблемы минимален, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценке, проблема могла затронуть менее 1% банкоматов.

Кто и какие принял меры?

В Альфа-банке сообщили, что после получения уведомления от NCR 18 банкоматов уязвимых моделей перестали принимать купюры в 5000 рублей.

"Открытие" также перестало принимать купюры в 5000 рублей в таких устройствах.

При этом представители и того, и другого кредитного учреждения настаивают, что ни одной фальшивки из банкоматов не вынимали.

Кто же пострадал?

Сотрудники банков, сообщившие о проблеме "Ведомостям", затруднились оценить ущерб.

Однако уже ясно, что речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на каждый банк, утверждает издание.

Такое уже было?

Было, в 2013 году, и тоже в Московском регионе, пишут "Ведомости".

"Коммерсант" напоминает, что в октябре 2013 года прием пятитысячных купюр был приостановлен в банкоматах Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ 24 и Банка Москвы после того, как в них были обнаружены большие объемы фальшивых денег.

"Деньги внешне были настолько не похожи на настоящие, что ни один кассир не признал бы их таковыми. При этом мошенники знали, какие признаки подлинности считывает банкомат, и воспроизводили именно их", — сообщает издание.

И все-таки вброс фальшивок в банкоматы — редкость, сказал "Ведомостям" один из банкиров.