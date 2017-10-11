СМИ: РФ закупала продукты Microsoft в обход санкций

По информации агентства Reuters, российские госкомпании закупали программное обеспечение компании Microsoft вопреки санкциям США, запрещающим местным фирмам заключать сделки с российскими госструктурами.

В ряде случаев закупщики предоставили корпорации ложные сведения о себе, пишет агентство в среду, 11 октября, ссылаясь на источники, знакомые с заключением сделок.

ПО от Microsoft — через третьих лиц

При этом Reuters не нашел доказательств прямой продажи Microsoft своей продукции находящимся под санкциям покупателям. Во всех случаях продукты американской компании приобретались через третьих лиц, отмечает далее агентство. "Приобретения через тендеры, зарегистрированные в системе госзакупок, указывают на пробелы в обеспечении зарубежными правительствами и компаниями соблюдения американских санкций", — подчеркивается в сообщении.

Так, по данным агентства, российские госкомпании и крымские фирмы за период санкций не менее 5 тысяч раз приобрели продукцию Microsoft на общую сумму более 60 миллионов рублей. "Эта сумма относительно невелика, однако подобное ПО крайне важно для деятельности многих российских компаний и организаций, а также предприятий в Крыму", — указывает Reuters.

Один из ритейлеров, не пожелавший раскрывать свое имя, предположил в разговоре с Reuters, что "процентов девяносто экономики Крыма просто остановится", если на аннексированном РФ полуострове выключить все продукты Microsoft.

В спике Reuters — "Алмаз-Антей" и Главгосэкспертиза России

Среди госкомпаний, которые, по данным агентства, противозаконным образом покупали продукцию американской компании, — производитель ракетных комплексов "Бук" концерн "Алмаз-Антей", а также Главгосэкспертиза России, участвующая в проекте строительства Керченского моста. Руководство "Алмаз-Антей" отказалось от комментариев, а вторая компания заявила, что действует "в российском правовом поле в строгом соответствии с требованиями российского законодательства".

В ответ на запрос агентства представитель американской корпорации заявил, что "Microsoft твердо привержена соблюдению правовых требований". Проблема приобретения через третьих лиц продукции компании попавшими под санкции госкомпаниями изучается на протяжении последних нескольких недель, сообщил собеседник Reuters. "У нас действует строгий порядок соблюдения правил торговли по всему миру, призванный обеспечить соблюдение нашими партнерами всех условий", указал он.