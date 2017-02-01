СМИ: правительство РФ приняло решение о повышении пенсионного возраста

Российские власти приняли решение повысить пенсионный возраст. Об этом сообщает газета ”Известия” со ссылкой на источники, близкие к правительству.

​По словам одного из собеседников, вопрос о повышении пенсионного возраста ”уже концептуально решен”. В данный момент обсуждается, на сколько именно повысить возраст и для каких категорий граждан. По словам источников, существует несколько ”основных” вариантов. Один из них предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Второй вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

Также в правительстве в данный момент решают, когда объявить о реформе. Один из источников издания предположил, что о решении могут объявить в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.

​В апреле 2016 года Минфин предложил реформировать пенсионную систему, в том числе повысить пенсионный возраст до 65 лет у мужчин и женщин. В ведомстве поясняли, что такая необходимость возникла из-за того, что средняя ожидаемая продолжительность жизни только с 1995 года выросла на семь лет для мужчин и на 5,2 года — для женщин.

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин сообщал, что повышение пенсионного возраста в России может занять от восьми до 15 лет. Он отмечал, что это не должно происходить в одночасье.