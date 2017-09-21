СМИ: пилоты Ryanair сотнями увольняются из компании и обвиняют руководство во вранье

Отмену ирландским лоукостером Ryanair 2000 рейсов в самой авиакомпании объяснили беспрецедентный шаг необходимостью отправить пилотов в отпуска, забастовкой авиадиспетчеров и плохой погодой. Как предполагают СМИ, проблема кроется в остром дефиците квалифицированных кадров авиакомпании, передает UBR.ua со ссылкой на Би-би-си.

Журналисты Би-би-си провели небольшое расследование и поговорили на условиях анонимности с несколькими пилотами Ryanair. Выяснилось, что у компании и в самом деле серьезные неприятности с летчиками. Виной тому жесткие условия работы и все те же отпуска.

Следует отметить, что руководитель Ryanair Майкл О'Лири категорически отрицает дефицит пилотов. Он во всем винит гнусную погоду и плохо составленный график. Однако другие участники рынка косвенно подтвердили наличие проблем у ирландцев. К примеру, Norwegian признала, что переманила 140 пилотов Ryanair только в нынешнем году. Поговаривают, что активно сманивает летчиков и Jet2. Правда в компании от комментариев отказались.

Сами летчики не скрывают злости. Они признают, что компания создает для них нечеловеческие условия труда, и сильно раздосадованы из-за неправдивых заявлений компании. ”Нас используют, как козлов отпущения”, — говорят они.

СМИ стало известно, что проблема Ryanair настолько серьезна, что компания предложила всем пилотам, которые подпишут обязательство остаться в компании до октября 2018 года, бонус в размере 12 тыс. фунтов.

Однако, признаются пилоты, даже щедрые обещания не могут изменить ситуацию.ъъ”Мы должны летать не менее 800 часов в течение года, работать в выходные дни. Не можем взять отпуск по болезни больше, чем на 4 дня. И все в таком духе. И они говорят нам, что это здорово для нашей карьеры и квалификации”, — сетует летчик Ryanair в анонимном комментарии Би-би-си.

Ситуация осложняется тем, что программа подготовки пилотов слишком длительна. Компания не может просто взять, и заменить в одночасье вакантные позиции молодыми летчиками. На это могут уйти недели и даже месяцы.

В то же время некоторые европейские авиакомпании хотят воспользоваться недовольством пилотов Ryanair, чтобы подкрепить свои стратегические планы кадровым потенциалом.

И хотя компания отрицает любые сообщения о кадровом голоде, 12 пилотов Ryanair, с которыми сумели пообщаться СМИ, подтвердили, что компания не сможет решить проблему до тех пор, пока не будут изменена кадровая политика.