СМИ: пассажирам Air Berlin могут не вернуть деньги за билеты на дальние рейсы

Более 100 000 билетов на дальние рейсы Air Berlin могут быть признаны недействительными из-за банкротства немецкой авиакомпании. При этом компенсаций пассажирам, по всей видимости, либо вовсе не будут выплачены, либо они окажутся совсем небольшими, пишет немецкая газета Die Rheinische Post.

Возможное отсутствие выплат затронет, в первую очередь, тех, кто приобрел билеты до 15 августа — дня, когда авиаперевозчик объявил о начале процедуры банкротства. Эксперты издания прогнозируют, что пассажирам могут быть возвращены не более 10% от стоимости покупки. Деньги же за билеты, приобретенные после 15 августа, скорее всего, перечислят обратно, передает dw.com.

Выполнение дальних рейсов будет постепенно прекращено до середины октября. Крупнейший авиаперевозчик Германии — концерн Lufthansa — и британская бюджетная авиакомпания EasyJet, которые по частям приобретут обанкротившегося перевозчика, не планируют в дальнейшем осуществлять выполнявшиеся Air Berlin рейсы на этих направлениях. Пассажирские самолеты Airbus A330, которые немецкая компания брала в лизинг, будут возвращены владельцам.

Авиаперевозчик Air Berlin объявил 15 августа о начале процедуры банкротства. Решение было принято после того, как его главный акционер Etihad Airways прекратил дальнейшее финансирование немецкой компании, терпящей многомиллионные убытки. Самолеты Air Berlin продолжают выполнять рейсы благодаря полученному от правительства ФРГ кредиту в 150 млн евро.