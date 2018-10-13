СМИ: оптовики перепродают за рубеж предназначенные для латвийцев медикаменты

Чтобы понять природу этого сбоя "Личное дело" заглянуло в немецкую интернет-аптеку medizinfuchs.de. Были взяты 12 препаратов из списка Совета по конкуренции, которые являются компенсируемыми в Латвии. Журналисты сравнили цены в латвийских аптеках с ценами в Германии. Оказалось, что цена на лекарства из списка в Германии в 2-3 раза больше латвийской.

Например, оригинальный препарат Berodual N, у которого нет аналогов, в Германии стоит в четыре раза дороже. В Латвии он стоит 8,06 евро, в Германии — 33,44 евро. Препарат Hydrea в три раза дороже: в Латвии — 27,31 евро, в Германии — 89.25 евро. Остальные все по списку в два раза дороже. Только препарат Brilique из этого списка имел в Германии сходную с латвийской цену: в Латвии — 77,10 евро, в Германии — 79,62 евро.

Поскольку препараты в Германии, Италии, Франции в несколько раз дороже, оптовики реэкспортируют их туда и получают большую прибыль. "Мы живем в ЕС, где свободное движение товаров и услуг. Производители указывают нам на эту проблему. Они дают нам сравнительно низкие цены, но такие огромные рынки, как Германия, Франция, Италия, как только у них появляется возможность приобрести медикаменты по нашим ценам, они это используют. Очевидно, это бизнес-модель оптовиков. Но наша задача заботиться о том, чтобы в списке были доступны лекарства", — пояснила "Личному делу" представитель Национальной службы здоровья Антра Фогеле.

В Национальной службе здоровья не отрицают, что, по сути, они зарабатывают деньги для оптовиков. Руководитель Латвийской ассоциации оптовых торговцев лекарствами Янис Либкенс подверг критике опрос Совета по конкуренции, из которого следует, что 87% пациентов недовольны доступностью компенсируемых медикаментов. По его мнению, опрос не отражает картину в целом. В рамках исследования были опрошены только 155 человек, тогда как компенсируемые медикаменты в стране получают 700 тысяч человек. А в опроснике 9 из 12 медикаментов — для очень редких болезней, которые не часто запрашиваются в аптеках. Поэтому аптеки и не держат их на своих складах.

Впрочем, как утверждает Либкенс, ассоциация оптовых торговцев лекарствами сама предлагает чиновникам создать общую базу данных и ограничивать их в реэкспорте. А те — не хотят.

"Мы могли бы давать информацию государству, чтобы они в онлайн-режиме видели, каких лекарств хватает. Чтобы они могли принимать меры по запрету вывоза конкретного медикамента", — говорит Янис Либкенс.

В Госагентстве лекарств не против такой системы, но говорят, что нужно политическое решение. А его нет. В Министерстве здравоохранения "Личному делу" сообщили, что они благосклонно относятся к созданию общей базы данных, однако подчеркивают, что в ЕС ничто не ограничивает свободное передвижение товаров и услуг. Поэтому лекарства ввезенные в Латвию, могут быть свободно проданы в любой другой стране Евросоюза.

По информации минздрава сейчас Европейская комиссия работает над документами, которые позволят ввести ограничения на экспорт лекарств, если это приводит к риску их доступности в одной из стран.