СМИ: Однокурсник Путина ведет переговоры о покупке у Латвии Инчукалнского газового хранилища

Правительство Латвии одобрило выставление на торги акций Инчукалнского газового хранилища, цена которого, как сообщает передача Nekā Personīga телеканала TV3, составляет примерно 200 миллионов евро. Передаче также стало известно, что одним из потенциальных покупателей является российский "Газпром", переговоры от лица которого в Латвии ведет Евгений Ролдугин — бывший сотрудник КГБ, учившийся в свое время вместе с Владимиром Путиным.

Ролдугин интересуется покупкой предприятия Conexus Baltic Grid, на балансе которого числится то самое газовое хранилище в Инчукалнсе. Латвийскую сторону на переговорах представляет министр экономики Арвил Ашераденс ("Единство"). Чтобы не оказать негативное влияние на стоимость акций, правительство отказывается сообщать, планирует ли оно продать лишь контрольный пакет или же все принадлежащие Латвии 68% от предприятия.

Nekā Personīga также сообщает о неком секретном исследовании Министерства экономики, в рамках которого стоимость газового хранилища и магистральной сети была оценена в 200 млн. евро.

Ранее передача De facto Латвийского телевидения сообщала, что спешно принятые поправки к Закону о национальной безопасности депутаты Сейма пояснили потенциальными сделками, которые "крутятся" возле Инчукалнского газового хранилища и магистральных трубопроводов. Был риск, что ценные активы будут скуплены нежелательными для государства лицами. При этом, как выяснилось, у политиков была возможность не допустить этого еще год назад, однако ничего так и не было сделано.

Как пояснила передача, в конце 2015-начале 2016 годов Сейм рассматривал поправки к Закону об энергетике, чтобы позволить наличие открытого рынка газа в Латвии. Законопроект предусматривал, что у государства имеется "право первой руки" при покупке Инчукалнского хранилища и трубопроводов. Идею одобрил и Регулятор общественных услуг, и депутаты Комиссии народного хозяйства, однако предприятие Latvijas gāze выступило с заявлением, что подобная практика нарушит договор акционеров. Уже на следующий день Министерство финансов отозвало идею о предоставлении государству эксклюзивного права.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, которая на тот момент занимала пост министра экономики, заявила, что не помнит, почему чиновники внезапно изменили свое мнение, но указывает на "данные юридического анализа, проведенного при оценке договора о приватизации". При этом, отмечает De facto, записи заседаний свидетельствуют о том, что перед окончательным голосованием Рейзниеце-Озола как раз наоборот заявляла членам комиссии, что никаких нарушений договора не произойдет. То есть были другие, неизвестные причины, по которым министерство отозвало свою идею.

23 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки о важных для национальной безопасности коммерческих обществах, которые гласят, что впредь любому лицу, которое хочет получить значительную долю акций в компании такого рода, сперва нужно будет заручиться одобрением правительства. Нововведения относятся к части крупных предприятий электронной связи, СМИ, а также компаниям, работающим на рынке поставок газа, электроэнергии и тепловой энергии, сообщает LETA.

Цель принятия поправок — обеспечить непрерывность деятельности важных для государства предприятий, а также быть уверенными в том, что перестановки в этих компаниях не будут нести угрозу правительству и безопасности Латвии.

Изначально на суд депутатов была представлена также идея о том, что правительство должно получить право обязывать владельцев таких обществ, уже имеющих в них значительную долю, продать ее государству. Однако впоследствии предложенная норма была отклонена.